Con SelfyConto un buono Amazon gratis da 100€

SelfyConto, noto conto corrente online proposto da Banca Mediolanum, sta conquistando in pochi mesi una vasta fetta di mercato.

I motivi di tale successo sono molteplici ma, a grandi linee, si può definire questa soluzione come il perfetto punto d’incontro tra un classico istituto bancario e la più moderna concezione dei conti correnti digitali.

SelfyConto può vantare alcune funzionalità di tutto rispetto, come una carta di debito gratuita, che permette di effettuare prelievi via ATM in zona Euro senza particolari costi aggiuntivi. A ciò, va aggiunta una pratica app mobile, attraverso cui controllare in tutto e per tutto il conto corrente e la carta collegata allo stesso.

Non solo: tutte le principali operazioni bancarie effettuate attraverso la suddetta carta sono gratuite, che si tratti di ricariche telefoniche o di bonifici bancari.

A catturare l’attenzione dei consumatori però, vi è anche una recente offerta promozionale. Aprendo un conto corrente di questo tipo infatti, è possibile ottenere gratuitamente un buono Amazon da 100 euro.

Come ricevere il buono Amazon da 100€ con SelfyConto?

Per ottenere il gradito omaggio è necessario sottoscrivere un conto corrente dal 13/06/2022 al 13/07/2022 e, entro i tre mesi successivi, ottenere un accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione (secondo le modalità previste da Banca Mediolanum).

In alternativa è necessario ricevere un addebito sul conto di almeno due utenze (entrambe devono produrre almeno un addebito nei 3 mesi) più almeno una delle seguenti caratteristiche:

risultare titolare di un mutuo ;

; essere titolare di un fido ;

; far registrare addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito (per un importo maggiore di 3.000 euro );

(per un importo maggiore di ); aver richiesto e ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

Quando si rientra nei canoni appena citati, è possibile ricevere il buono gratuito, spendibile liberamente sul noto store digitale Amazon.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.