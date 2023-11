SelfyConto: canone gratuito per chi ha meno di 30 anni

SelfyConto è un conto corrente con canone completamente gratuito fino al raggiungimento del 30° anno di età e in generale per tutti per il primo anno. Essendo completamente digitale, consente di essere facilmente controllato da smartphone, permettendo di prelevare gratuitamente presso gli ATM di tutta europa. Per aprirlo basta seguire una facile procedura online, direttamente dal sito web ufficiale. Ma scopriamo nel dettaglio cosa offre.

SelfyConto nel dettaglio

Il canone di SelfyConto rimane gratuito per tuti il primo anno e per gli utenti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Successivamente, la quota passa a 3,75€ al mese, ma è azzerabile in via promozionale se sottoscriverete dei prodotti finanziari della banca.

Consente di effettuare tutte le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebito utenze, pagamento F24, F23, MAV e RAV senza commissioni. È abbinato a una carta di debito con canone gratuito e assicurazione multirischi inclusa per i vostri acquisti. In alternativa, è anche possibile scegliere una carta di credito che permette di pagare in maniera dilazionata sugli acquisti da 250 a 2400€, con possibilità di scegliere in autonomia le rate, la loro durata e se estinguerle anticipatamente. Infine è anche disponibile una carta prepagata, ricaricabile velocemente dal conto corrente. La carta di credito e la prepagata sono personalizzabili nel colore, con la possibilità di inserire anche la propria foto.

Tutte le carte di SelfyConto sono controllabili dall’app per quanto riguarda i limiti giornalieri di spesa e prelievo presso gli ATM, con la possibilità di sospenderle quando non sono utilizzate o per qualsiasi altro motivo necessario. Tutte permettono di pagare tramite contactless o i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay.

Con l’app di SelfyConto consultate velocemente il bilancio, con notifiche istantanee su movimenti in entrata e uscita. Con il supporto alla banca multicanale controllate anche i conti corrente di cui siete titolari di altre banche. Tutte le utenze domestiche e altri bollettini si pagano all’istante, facendo una semplice foto al codice QR del documento.

