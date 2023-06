SelfyConto: canone zero fino ai 30 anni e carta Mastercard inclusa

SelfyConto è il conto corrente innovativo e conveniente proposto da Mediolanum, pensato per semplificare la gestione delle finanze personali attraverso un’applicazione mobile che offre una serie di strumenti per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Una delle principali caratteristiche che rende SelfyConto una soluzione vantaggiosa è il canone gratuito per il primo anno, riservato a tutti i nuovi clienti. Successivamente, il canone mensile rimane ad un prezzo accessibile di 3,75€ al mese. Mediolanum offre anche una promozione dedicata ai suoi giovani clienti con canone gratuito fino al compimento dei 30 anni.

Gli strumenti offerti da SelfyConto

SelfyConto comprende una carta di debito Matercard gratuita, realizzata con PVC 100% riciclato. Questa carta può essere utilizzata sia fisicamente, per pagamenti nei negozi e prelievi di contante senza commissioni negli ATM in area Euro, sia digitalmente, grazie ai servizi di pagamento come Apple Pay, Google Pay e Swatch Pay. Quest’ultima opzione permette di effettuare pagamenti direttamente da smartphone, smartwatch o tablet, rendendo le transazioni ancora più veloci e comode.

Tutte le carte di pagamento associate a Selfyconto possono essere gestite tramite app, è possibile scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove si desidera abilitare i pagamenti.

Mediolanum offre anche una soluzione flessibile di pagamento Selfy PayTime. Questa opzione permette di rateizzare i movimenti addebitati sul conto corrente, ripristinando immediatamente la disponibilità del proprio saldo.

SelfyConto offre anche una vasta gamma di servizi esclusivi ai propri clienti, come ad esempio SelfyCredit Instant, che consente di ottenere prestiti personali in tempo reale. Inoltre, c’è SelfyShop, un catalogo di prodotti disponibile direttamente nell’app, con la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero di Banca Mediolanum.

Infine, con SelfyConto è possibile accedere anche a polizze assicurative attraverso i servizi SelfyCare Pet e SelfyCare Travel.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.