SelfyConto: canone zero per 12 mesi e carta di debito gratis

SelfyConto si distingue nel panorama bancario digitale per la sua combinazione di facilità d’uso, costi contenuti e un’ampia gamma di funzionalità.

La sua natura completamente digitale, combinata con un’interfaccia utente intuitiva e un costo del canone vantaggioso, lo rende particolarmente adatto alle esigenze dei giovani e di chi desidera una gestione finanziaria moderna e senza complicazioni. Inoltre, la possibilità di accedere a servizi essenziali tramite l’app mobile permette agli utenti di gestire le proprie finanze con flessibilità e autonomia.

Caratteristiche e funzionalità

100% Digitale: SelfyConto è un conto corrente completamente online, progettato per fornire una gestione semplice e intuitiva del denaro​. Il conto può essere gestito interamente tramite l’app di Mediolanum, fornendo agli utenti la flessibilità di accedere ai loro servizi bancari in qualsiasi momento e luogo​.

Costo del canone: SelfyConto offre un canone gratuito per il primo anno a tutti gli utenti. Inoltre, per gli under 30, il canone è azzerato fino al compimento del trentesimo anno di età, rendendolo particolarmente attraente per i giovani​. Al termine del periodo di promozionale il canone di tenuta conto è di 3,75 euro mensili (con addebito trimestrale pari a 11,25 euro).

Carta di debito inclusa: La carta di debito è gratis e sostenibile in quanto realizzata in PVC 100% riciclato. Disponibile anche in formato digitale, la carta permette di pagare anche da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay4.

Servizi bancari essenziali: Il conto include tutte le principali operazioni a costo zero, come Bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro.

Servizi aggiuntivi: Il conto offre accesso ad una serie di servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant che permette di ottenere prestiti personali in tempi brevi, SelfyShop che permette di acquistare prodotti disponibili a catalogo e richiedendo un finanziamento con TAN 0 e TAEG 0 e Selfy PayTime che permette di rateizzare i movimenti in addebito sul tuo conto corrente in modo flessibile.

