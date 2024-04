SelfyConto: canone zero per gli under 30 e tutti i servizi disponibili in app

SelfyConto è il conto corrente online proposto da Mediolanum che coniuga facilità d’uso, convenienza e un’ampia gamma di servizi, puntando a rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

Canone zero e operazioni incluse

L’offerta di SelfyConto include un conto a canone zero per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi, mentre per i giovani under 30, il canone è gratuito fino al compimento del trentesimo compleanno.

A partire dal secondo anno il canone di tenuta conto diventa di 3,75€/mese, azzerabili in via promozionale rispettando alcuni requisiti.

Sono inoltre incluse a costo zero tutte le principali operazioni, come bonifici, addebito utenze e prelievi presso gli ATM.

Gestione completamente digitale

SelfyConto può essere gestito interamente attraverso canali digitali. L’App Mediolanum offre un’interfaccia intuitiva che permette di accedere facilmente a tutti i servizi bancari e include funzioni come il pagamento tramite smartphone, il trading online e il controllo delle spese.

Carte di pagamento sostenibili

SelfyConto include nel pacchetto una Carta di Debito debito gratuita e sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato. Oltre a questa, sono disponibili diverse opzioni di carte di debito, credito e prepagate, tutte compatibili con sistemi di pagamento moderni come Apple Pay e Google Pay, e con tecnologia contactless.

Servizi aggiuntivi per una copertura completa

Oltre ai servizi bancari tradizionali, SelfyConto propone soluzioni innovative come Selfy PayTime per la rateizzazione delle spese, SelfyCare LifeProject per l’assicurazione sulla vita, e SelfyCare Pet per la tutela degli animali domestici.

Apertura facile e gratuita

L’apertura di SelfyConto è totalmente gratuita e può essere completata online in modo rapido e semplice, anche mediante SPID, una modalità che sottolinea l’orientamento alla tecnologia e all’efficienza del servizio.

