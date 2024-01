SelfyConto: canone zero per i titolari che hanno fino a 30 anni

SelfyConto è il conto corrente offerto da Banca Mediolanum, che offre canone gratuito fino al compimento del 30° anno di età e per tutti il primo anno. Si gestisce facilmente tramite l’app per smartphone e può essere abbinato a differenti tipologie di carta MasterCard.

SelfyConto: il conto corrente a portata di mano

SelfyConto si apre in pochi minuti, anche con Spid, e ti permette di avere subito un IBAN italiano. Basta seguire la procedura dalla pagina ufficiale e inviare i documenti richiesti. Puoi anche firmare il contratto con la firma digitale e ricevere la carta associata scelta a casa tua pochi giorni dopo.

Il canone è gratuito per tutti i titolari il primo anno e per coloro che hanno compiuto fino a 30 anni. Superata questa età o trascorso il primo anno, la quota passa a 3,75€ al mese. Il canone è tuttavia anche azzerabile in via promozionale, sottoscrivendo dei prodotti finanziari della banca.

Operazioni di base tra cui bonifici, pagamenti, prelievi, versamenti non hanno commissioni, così come i prelievi presso tutti gli sportelli automatici in Italia e in europa. Scegli tra tre tipologie di carte MasterCard: carta di debito, carta di credito e prepagata per gli acquisti. Le gestisci tutte e tre dall’app, bloccandole o sbloccandole con pochi tocchi, nonché regolando i massimali periodici per spese e prelievi.

La carta di debito ha canone gratuito e include un’assicurazione multirischi sugli acquisti effettuati in tutto il mondo. La carta di credito ha invece una quota di 12€ l’anno, permettendo di dilazionare i pagamenti su acquisti di un minimo di 250€ fino a un massimo di 2400€, insieme a un plafond a partire da 1500€. Con la prepagata infine, è possibile effettuare acquisti istantaneamente, ricaricando la carta direttamente dal conto.

Dall’app SelfyConto consulti anche facilmente il bilancio, tutti i movimenti effettuati e anche i conti di altre banche, grazie al supporto per la banca multi canale. Puoi anche contattare l’assistenza clienti, che è raggiungibile anche tramite email o numero verde, nonché consultare la sezione FAQ per trovare le risposte alle domande più frequenti.