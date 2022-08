SelfyConto: carta di debito gratis e prelievi ATM a costo zero

Il conto corrente online, abbinato a una carta di debito, è ormai un tipo di servizio alquanto diffuso in Italia (e non solo).

Individuare piattaforme in questo settore adatte alle proprie esigenze però, non è così facile come si potrebbe pensare. Costi nascosti, commissioni per ogni tipo di operazione e condizioni non così convenienti sono infatti dietro all’angolo.

Affidandosi a servizi nati da pochi anni e senza alle spalle una banca solida è facile imbattersi in brutte esperienze.

Per andare sul sicuro dunque, è bene considerare piattaforme come SelfyConto: stiamo parlando di un conto online gestito da Banca Mediolanum, un istituto che non necessita di particolari presentazioni.

Oltre a delle basi alquanto solide, SelfyConto offre condizioni molto favorevoli: la carta di debito gratis e i prelievi ATM in zona Euro a costo zero sono solo l’antipasto di tutto ciò che offre.

Con SelfyConto, se sei under 30, non hai nessun canone di tenuta

Per quanto riguarda il canone, SelfyConto è totalmente gratuito fino ai 30 anni. Anche chi ha già superato questa età comunque, può comunque ottenere la stessa a canone zero per il primo anno.

Un altro vantaggio è quello legato alle operazioni bancarie gratuite: che si tratti di ricariche telefoniche, bonifici bancari o quant’altro, è possibile effettuare i pagamenti senza commissioni, comodamente attraverso lo smartphone.

La stessa app poi, risulta essenziale in caso di furto dell’annessa carta. Questa infatti, può essere bloccata in tempi ristrettissimi, impedendo l’uso improprio della stessa.

I report e il registro di movimenti integrato poi, permettono anche di ottenere attraverso il software una panoramica completa sul proprio status finanziario.

L’assistenza, caratterizzata da Banking Specialist, è sempre pronta ad intervenire in caso di dubbio o problema relativo a conto digitale o carta di debito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.