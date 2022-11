SelfyConto di Banca Mediolanum: 200 euro di Buono Amazon per nuovi clienti, ecco come

La scelta di un nuovo conto corrente diventa ancora più semplice grazie alla nuova promozione di SelfyConto di Banca Mediolanum. Con l’offerta in corso, infatti, scegliere il conto online proposto da Banca Mediolanum porta tantissimi vantaggi.

Partiamo dall’aspetto sicuramente più allettante della promozione. Per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto di Banca Mediolanum c’è un gradito bonus di benvenuto: un Buono Amazon da 200 euro in regalo. Per ottenere il buono, dopo aver completato l’apertura del conto, è sufficiente impostare l’accredito dello stipendio o della pensione.

I vantaggi di SelfyConto non finiscono qui. Il conto di Banca Mediolanum, infatti, è a canone zero per un anno, con possibilità di azzerare il canone a tempo indeterminato, e include tutti gli strumenti di pagamento necessari, come la carta di debito e, volendo, la carta di credito. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti c’è anche un tasso di interesse lordo del 2% sulle somme vincolante a 6 mesi.

Per scoprire i dettagli di SelfyConto di Banca Mediolanum e richiederne l’apertura è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

SelfyConto di Banca Mediolanum: 200 euro di buono Amazon in regalo e tanti altri vantaggi

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum apre le porte ad una lunga serie di vantaggi che vanno a sommarsi al Buono Amazon da 200 euro in regalo per i nuovi clienti che accreditato stipendio o pensione. Il conto corrente, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per il primo anno; il canone, inoltre, è azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 e può anche essere azzerato per gli Over 30 che sottoscrivono un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo oppure sono titolari di un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro

il canone, inoltre, è azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 e può anche essere azzerato per gli Over 30 che sottoscrivono un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo oppure sono titolari di un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro carta di debito inclusa gratis ; da notare che il prelievo è gratuito in area Euro

; da notare che il prelievo è gratuito in area Euro carta di credito Mediolanum Credit Card con plafond di 1.500 euro

con plafond di 1.500 euro supporto Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay per le carte di pagamento

per le carte di pagamento bonifici SEPA gratis

tasso annuo lordo del 2% per depositi vincolati a 6 mesi

40 euro di buono Amazon in regalo per ogni amico inviato che attiva SelfyConto

Per ulteriori dettagli in merito a SelfyConto di Banca Mediolanum e per richiedere l’apertura del conto è possibile accedere al sito dell’istituto dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.