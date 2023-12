SelfyConto: gestisci il tuo denaro con un conto a canone zero

Con SelfyConto tutto diventa più semplice: la gestione del tuo denaro non sarà più la stessa! SelfyConto, infatti, nasce con tanti obiettivi ma, quello più importante, è aiutare gli utenti a semplificare l’amministrazione del proprio denaro.

SelfyConto è il conto corrente online per pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce: per te le principali operazioni bancarie sono gratuite; in più prelevi il tuo contante gratuitamente e senza limiti in tutta la zona Euro.

Il conto corrente online in questione, realizzato da BancaMediolanum, è un conto pensato anche per coloro che vogliono iniziare a gestire il denaro per la prima volta. Per andare, dunque, incontro alle esigenze dei più giovani, SelfyConto offre zero canone di tenuta conto fino a 30 anni e zero canone di tenuta conto per tutti, per il primo anno.

Aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online!

SelfyConto: pensato intorno a te

SelfyConto mette a tua disposizione una serie di servizi del tutto utili tramite apposita App. Hai sempre desiderato avere un conto corrente che ti permette di gestire l’operatività bancaria quotidiana in autonomia, online e ovunque tu sia? Entra subito nel mondo SelfyConto. Da oggi entrare a far parte di questo mondo è ancora più semplice perchè lo apri velocemente con Spid!

Apri SelfyConto e invita anche i tuoi amici. Per ogni amico che aprirà il conto riceverai subito 4 cerchi per richiedere dei premi grazie alla speciale iniziativa Mediolanum denominata “ForYou Rewarding”. Approfittane subito perchè hai tempo solamente fino al 27 dicembre 2023 per presentare i tuoi amici e richiedere voucher digitali dei brand più famosi fino a 500€ per i primi cinque amici che apriranno il conto corrente.

Non dimenticare che con SelfyConto hai zero canone di tenuta conto fino a 30 anni e per tutti gli altri zero canone di tenuta conto per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.