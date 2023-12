SelfyConto: il conto bancario conveniente con canone di tenuta gratuito

Se stai cercando una soluzione bancaria conveniente e senza preoccupazioni, SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la risposta alle tue esigenze finanziarie.

Questo conto corrente online offre la possibilità di pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce, con un focus particolare sulla comodità dell’utilizzo attraverso un’apposita app.

Con SelfyConto la gestione diventa semplice

Grazie all’app progettata appositamente, SelfyConto mette a disposizione degli utenti tutti i canali di gestione del denaro direttamente su smartphone.

Puoi consultare saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate con IBAN accessibili online, anche per conti di altre banche abilitate.

La comodità di poter eseguire bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza costi extra rende SelfyConto una scelta conveniente per chi desidera semplificare la propria gestione finanziaria.

L’offerta di SelfyConto comprende un canone di tenuta conto gratuito per il primo anno e, se sei under 30, il canone rimarrà a zero fino ai trent’anni.

Inoltre, il conto consente di risparmiare denaro eliminando spese di tenuta conto e di prelievo, offrendo la possibilità di prelevare contante gratuitamente e senza limiti di operazioni in Europa.

La carta di debito inclusa è non solo gratuita e sicura ma anche sostenibile, realizzata con materiali riciclati per contribuire al rispetto dell’ambiente. Inoltre, aprire SelfyConto è un processo rapido e facile, completamente online, con opzioni di identificazione tramite SPID, bonifico o webcam.

Non perdere l’opportunità di aprire il tuo conto SelfyConto e iniziare a gestire al meglio il tuo denaro.

Partecipa anche all’iniziativa speciale, invitando i tuoi amici entro il 27 dicembre 2023, e potrai ricevere voucher digitali di brand famosi guadagnando fino a 500€ per i primi cinque amici che apriranno un conto corrente.

Un’opportunità da cogliere per ottimizzare la gestione del tuo patrimonio finanziario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.