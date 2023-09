SelfyConto, il conto che fa crescere i tuoi risparmi del 4%

Conosci SelfyConto di Banca Mediolanum? Questa tipologia di conto offre diversi vantaggi esclusivi, tra cui un nuovo conto deposito con un tasso di interesse molto vantaggioso.

La promozione è valida fino al 08/11/2023, quindi devi agire subito. Se scegli di accreditare il tuo stipendio riceverai un rendimento annuo lordo pari al 4% sull’importo vincolato per sei mesi.

Non è necessario depositare una grossa somma di denaro, poiché basta un deposito di 100 euro.

SelfyConto, tasso di interesse del 4% e altri vantaggi da scoprire

Per i nuovi clienti che aprono SelfyConto entro l’8 novembre 2023, Banca Mediolanum propone un conto deposito in offerta promozionale, che garantisce un tasso annuo lordo del 4% per un deposito minimo di 100 euro. Il limite è fissato a 500.000 euro.

Per aprire il conto è necessario accedere al sito di SelfyConto tramite l’home banking oppure l’app Mediolanum.

Se sei interessato a partecipare all’offerta di Banca Mediolanum, ci sono diverse modalità per ottenere il modulo di richiesta.

Una possibilità è quella di consultare il tuo Family Banker, che saprà fornirti la documentazione necessaria.

SelfyConto offre una soluzione bancaria comoda e semplice per le generazioni più giovani. Per i minori di trent’anni non è previsto alcun canone mensile; è anche disponibile una carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni nell’area euro e altri vantaggi aggiuntivi.

Per saperne di più su SelfyConto e sull’attuale promozione sul conto di deposito, che si conclude l’8 novembre 2023, visita il sito web ufficiale di SelfyConto per ulteriori informazioni.

