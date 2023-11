SelfyConto: il conto che si gestisce con un tocco

SelfyConto è il conto corrente lanciato da Mediolanum, che nella sua ultima offerta garantisce un canone gratuito a coloro che hanno meno di 30 anni e per tutti il primo anno, prelievi senza commissioni presso gli ATM situati in tutta europa e la possibilità di associare al conto una carta di debito, di credito o prepagata, da utilizzare negli acquisti.

È facile da richiedere: trattandosi di un conto completamente digitale, l’apertura può avvenire interamente online e viene gestito con estrema facilità da smartphone o da home banking.

SelfyConto: istantaneo e gratuito se hai meno di 30 anni

Il canone di SelfyConto rimane a zero fino al raggiungimento del trentesimo anno di età e in generale per tutti, per il primo anno. Al termine, questo passa a 3,75€ al mese ma è azzerabile in via promozionale, sottoscrivendo dei prodotti finanziari di Mediolanum. Tutte le operazioni bancarie classiche, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono completamente gratuite.

Insieme al conto corrente è possibile scegliere se associare una carta di debito, di credito o anche una prepagata MasterCard in fase di richiesta. La prima è già disponibile in formato digitale, consentendovi di utilizzarla senza aspettare la versione fisica: ha canone gratuito e, oltre ai prelievi a costo zero, include un’assicurazione multirischi, a tutela dei beni acquistati in tutto il mondo.

Scegliendo la carta di credito, potrete invece avere un plafond a partire da 1500€ e la possibilità di dilazionare i pagamenti da un minimo di 250€ a un massimo di 2400€: il canone è di 12€ l’anno. La carta prepagata può infine essere ricaricata istantaneamente dal conto corrente, anche con trasferimenti mensili automatici, oltre a supportare il contactless. Sia la carta di credito che quella prepagata, sono personalizzabili per quanto riguarda il colore, oltre alla possibilità di inserire la propria foto.

SelfyConto permette di controllare tutte le carte dall’area privata, per quanto riguarda i limiti giornalieri di prelievo presso gli ATM o acquisto verso i negozi fisici e online. In caso di non utilizzo, è possibile sospenderle temporaneamente come misura di sicurezza.

