SelfyConto: il conto con tutti i servizi disponibili in app

SelfyConto è un conto corrente innovativo completamente digitale che permette di gestire le finanze in completa autonomia e che offre una vasta gamma di prodotti e servizi disponibili direttamente tramite app.

Questo conto corrente è a canone zero per il primo anno per tutti i nuovi clienti ed è gratuito per i giovani fino a 30 anni. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto è di €3,75 al mese.

Il conto include tutte le principali operazioni a costo zero, una carta di debito gratuita contactless realizzata in PVC 100% riciclato, e offre una serie di servizi dedicati accessibili direttamente da smartphone.

I servizi offerti da SelfyConto

Selfy PayTime è la soluzione ideale per rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente permettendo di ripristinare immediatamente la disponibilità del proprio conto, in modo da offrire massima flessibilità per la gestione delle spese.

SelfyCredit Instant è un servizio d prestito personale che aiuta ad ottenere liquidità in tempi brevi. Con l’app Mediolanum, basta inserire l’importo che si desidera ottenere e inviare la richiesta.

SelfyShop è una soluzione che consente di acquistare una selezione di prodotti disponibili a catalogo accedendo ad un prestito senza interessi offerto da Mediolandum. La durata del finanziamento varia da un minimo di 6 mesi a un massimo variabile in base al prodotto scelto, con TAN 0 e TAEG 0

SelfyCare Travel è l’assicurazione viaggio sottoscrivibile direttamente dall’app. è possibile scegliere tra le formule Smart e Top quella più adatta alle proprie esigenze.

Per coloro che hanno animali domestici, SelfyConto offre anche una polizza di assicurazione chiamata SelfyCare Pet. Con questa polizza è possibile ottenere un rimborso per le spese veterinarie, comprese quelle relative agli interventi chirurgici.

Infine, SelfyCare LifeProject è la polizza di Mediolanum Vita S.p.A. che può tutelare uno specifico progetto di vita. Ad esempio, garantisce di far fronte alle spese per l’educazione dei figli, a un piano di versamenti o ad altri pagamenti ricorrenti come affitto o utenze.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.