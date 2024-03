SelfyConto: il conto corrente con deposito del 5%

SelfyConto continua con la sua promozione che ti permette di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 5%, se dopo essere diventato titolare del conto corrente, accrediti lo stipendio. In più puoi svincolare i tuoi soldi quando vuoi, senza pagare penali o perdere quanto già maturato. Lo gestisci facilmente da smartphone e lo apri in pochissimi minuti direttamente online, attraverso la procedura disponibile nella pagina dedicata.

SelfyConto: il conto che ti da un deposito svincolabile

SelfyConto è un conto corrente online che ti offre una serie di vantaggi. Ecco i principali:

Canone per tenuta conto gratuito : per il primo anno, non pagherai alcun canone per la gestione del conto. E se sei under 30, il canone rimarrà gratuito fino al tuo trentesimo compleanno.

: per il primo anno, non pagherai alcun canone per la gestione del conto. E se sei under 30, il canone rimarrà gratuito fino al tuo trentesimo compleanno. Differenti tipologie di carte di pagamento : scegli la MasterCard più adatta alle tue esigenze tra carta di debito, di credito o prepagata. La prima è gratis e ha un’assicurazione sugli acquisti inclusa, la seconda ti permette di dilazionare gli acquisti con un canone di 12€ l’anno, mentre la prepagata è ricaricabile all’istante dal conto corrente per i tuoi acquisti online e in negozio. I prelievi sono gratis presso tutti gli ATM europei, oltre che agli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

: scegli la MasterCard più adatta alle tue esigenze tra carta di debito, di credito o prepagata. La prima è gratis e ha un’assicurazione sugli acquisti inclusa, la seconda ti permette di dilazionare gli acquisti con un canone di 12€ l’anno, mentre la prepagata è ricaricabile all’istante dal conto corrente per i tuoi acquisti online e in negozio. I prelievi sono gratis presso tutti gli ATM europei, oltre che agli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo. Operatività bancaria gratuita : con SelfyConto puoi emettere bonifici SEPA online in euro, effettuare addebiti diretti delle utenze, pagare dei bollettini, fare dei versamenti e ricariche in maniera totalmente gratuita.

: con SelfyConto puoi emettere bonifici SEPA online in euro, effettuare addebiti diretti delle utenze, pagare dei bollettini, fare dei versamenti e ricariche in maniera totalmente gratuita. Ampia gamma di servizi : con l’app Mediolanum, disponibile per Android e iOS, puoi visualizzare la tua posizione, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online.

: con l’app Mediolanum, disponibile per Android e iOS, puoi visualizzare la tua posizione, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online. Servizio clienti dedicato: il Banking Center è a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00. Puoi chattare con un assistente direttamente tramite app o dal tuo homebanking, da PC.

Per diventare titolare non devi fare altro che visitare il sito ufficiale, facendo clic sul tasto rosso “Apri SelfyConto”. Segui la procedura per aprirlo in pochissimo tempo!