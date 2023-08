SelfyConto: il conto corrente online a ZERO SPESE che cercavi

SelfyConto è il conto corrente di Banca Mediolanum che ti permette di gestire tutta l’operatività bancaria in autonomia, online, ovunque tu sia e ti consente di entrare a far parte del mondo Selfy.

Con SelfyConto puoi beneficiare di tanti vantaggi esclusivi, tra cui:

Canone di tenuta conto gratis il primo anno e fino ai 30 anni . Se hai meno di 30 anni o se apri il conto entro il 31 dicembre 2023, non paghi nessun canone per la tenuta del conto. Dal secondo anno, il canone è di soli 3,75 euro al mese e puoi azzerarlo in via promozionale con alcuni comportamenti premianti.

. Se hai meno di 30 anni o se apri il conto entro il 31 dicembre 2023, non paghi nessun canone per la tenuta del conto. Dal secondo anno, il canone è di soli 3,75 euro al mese e puoi azzerarlo in via promozionale con alcuni comportamenti premianti. Carta di debito gratuita, comoda e sicura. La carta di debito è realizzata in PVC 100% riciclato e ha un unico circuito Mastercard per tutte le operazioni. Puoi usarla in formato digitale, senza aspettare che arrivi a casa, e puoi prelevare gratuitamente e senza limiti di operazioni in area Euro.

Carta di credito personalizzabile e conveniente . Con SelfyConto puoi richiedere la Mediolanum Credit Card, una carta di credito che puoi personalizzare con il tuo colore preferito, il circuito di pagamento (Visa o Mastercard) e una tua foto. Il canone annuo è di soli 12 euro e puoi utilizzare la carta per acquisti online e offline in tutto il mondo.

. Con SelfyConto puoi richiedere la Mediolanum Credit Card, una carta di credito che puoi personalizzare con il tuo colore preferito, il circuito di pagamento (Visa o Mastercard) e una tua foto. Il canone annuo è di soli 12 euro e puoi utilizzare la carta per acquisti online e offline in tutto il mondo. Principali operazioni bancarie gratuite. Con SelfyConto puoi effettuare bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche a costo zero. Inoltre, puoi accedere a tutti i servizi bancari con un tap grazie all’App Mediolanum, che ti permette anche di investire in fondi comuni e fare trading online.

Non perdere tempo: apri subito SelfyConto e scopri tutti i benefici di avere un conto corrente online a zero spese che cercavi. Per aprire il conto ti basta avere a portata di mano il tuo documento d’identità, il codice fiscale e una webcam o uno smartphone. In pochi minuti potrai completare la procedura online e iniziare a goderti il tuo nuovo conto corrente

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.