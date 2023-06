SelfyConto: il conto digitale con carta di pagamento inclusa

SelfyConto è il conto corrente offerto da Banca Mediolanum completamente digitale, che permette di gestire le finanze in modo comodo e intuitivo, anche da smartphone.

Con una proposta attenta alle esigenze dei giovani, il conto corrente è a canone zero fino a 30 anni, mentre è gratuito per tutti i nuovi clienti indipendentemente dall’età per il primo anno. A partire dal secondo anno il canone è di 3,75€/mese.

SelfyConto si può richiedere online in pochi minuti e può essere gestito in piena autonomia tramite app.

I servizi offerti da SelfyConto

Il conto include una carta di debito gratuita, contactless e sostenibile in quanto realizzata in PVC 100% riciclato. La carta, appartenente al Circuito Mastercard permette di fare acquisti online e nei negozi ovunque nel mondo e permette di prelevare contanti negli ATM in area Euro senza commissioni. Una volta richiesta, la carta può essere utilizzata in formato digitale, senza aspettare che venga consegnata a casa.

Il conto permette di effettuare online tutte le principali operazioni come bonifici, addebiti diretti, ricariche telefoniche, pagamenti PagoPA, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero.

Direttamente dall’app è possibile bloccare o sbloccare le proprie carte di pagamento, gestirne i limiti, rateizzare i pagamenti con la carta di credito, recuperare il PIN della carta di debito, attivare il servizio di Firma Digitale e accedere al conto e pagare tramite riconoscimento biometrico.

SelfyConto offre anche numerosi servizi dedicati, come SelfyCredit Instant (un prestito personale con erogazione delle somme in tempo reale) e SelfyShop (che permette di fare acquisti dall’app selezionando i prodotti tra quelli disponibili a catalogo sfruttando un finanziamento a tasso zero di Banca Mediolanum).

Con SelfyCare Pet e SelfyCare Travel è anche possibile accedere a polizze assicurative per animali domestici e per i propri viaggi.

Mentre Selfy PayTime è una soluzione per rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile, ripristinando immediatamente la disponibilità del proprio conto.

