SelfyConto: il conto online con carta di debito gratuita

SelfyConto è il conto corrente completamente digitale offerto da Banca Mediolanum.

Questo conto è a canone zero per tutti i giovani fino al compimento dei 30 anni ed è a canone zero anche per tutti i nuovi clienti per il primo anno. (Al termine del periodo promozionale il canone sarà di 3,75€ al mese).

I servizi offerti da SelfyConto

Il conto include una carta di debito Mastercard gratuita e sostenibile, realizzata con PVC 100% riciclato, che consente di prelevare contanti in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza costi e di pagare in modo sicuro e veloce anche tramite smartphone o smartwatch.

La carta include funzionalità PIN View e informazioni carta, che consentono di visualizzare in qualsiasi momento il PIN e le principali informazioni della carta sui canali digitali, da app e sito.

È possibile personalizzare l’uso della carta, impostando limiti di spesa per canale (POS, ATM, Online), per area geografica o inibendo particolari categorie merceologiche.

La carta può anche essere bloccata temporaneamente, direttamente dai canali digitali della Banca e, grazie agli elevati protocolli di sicurezza è possibile effettuare acquisiti e-commerce beneficiando della massima protezione e semplicità. Inoltre, è inclusa un’assicurazione multirischi gratuita a tutela di acquisti effettuati con la carta ovunque nel mondo.

Oltre alla carta di debito, SelfyConto include nel canone tutte le principali operazioni, come bonifici, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV, e ricariche telefoniche a costo zero. Utenze domestiche, multe, tributi, ticket sanitari e tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione, possono essere pagati comodamente dall’app tramite una foto al QR Code.

Infine, SelfyConto permette di accedere a numerosi servizi dedicati, SelfyCredit Instant – che permette di richiedere un prestito personale con erogazione immediata-, SelfyShop – che offre la possibilità di fare acquisti direttamente dall’app e di usufruire di un finanziamento a tasso zero fornito da Banca Mediolanum- Inoltre il conto offre accesso a polizze assicurative per i viaggi e per gli animali domestici con il servizio SelfyCare Travel SelfyCare Pet.

