SelfyConto: il conto online per una gestione finanziaria semplice ed efficace

SelfyConto offre una serie di vantaggi che rendono la gestione delle finanze personali più accessibile e conveniente. Tra questi, l’assenza di canone per la tenuta del conto per il primo anno e una carta di debito gratuita. Queste caratteristiche, insieme a una serie di servizi pratici e innovativi, fanno di SelfyConto una scelta ideale per chiunque cerchi un modo semplice ed efficiente per gestire le proprie finanze.

Per il primo anno di utilizzo, il canone per la tenuta del conto è completamente gratuito, consentendo agli utenti di sperimentare i vantaggi del conto senza preoccuparsi di spese di gestione. Inoltre, per i giovani sotto i 30 anni, l’offerta si estende fino al trentesimo compleanno, agevolando l’accesso a soluzioni finanziarie anche per i più giovani. A partire dal secondo anno il canone sarà di €3,75 azzerabile.

Il conto include gratuitamente una carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato e dotata di tecnologia contactless. Questa carta rappresenta un modo conveniente ed ecologico per effettuare acquisti sia online che fisici. Grazie alla possibilità di utilizzarla anche da smartphone e smartwatch, consente di avere massima flessibilità e praticità nell’uso dei propri fondi.

SelfyConto permette di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza costi aggiuntivi. Sono inclusi nel canone bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi di contante dagli ATM nell’area euro. Inoltre, i versamenti, i prelievi e gli assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo sono completamente privi di spese.

Grazie all’app Mediolanum è anche possibile accedere a una serie di servizi direttamente dal proprio dispositivo mobile. Dalla visualizzazione della propria posizione finanziaria alla gestione delle operazioni bancarie principali, dalla richiesta di prestiti con esito in tempo reale all’investimento in fondi comuni e al trading online, l’app offre una soluzione completa e comoda per le esigenze finanziarie quotidiane.

