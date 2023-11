SelfyConto: il conto online senza canone fino a 30 anni

SelfyConto di Mediolanum è una soluzione bancaria che permette di avere un conto corrente gratuito per tutti il primo anno, oppure fino al compimento del 30° anno di età, con possibilità di azzerare successivamente il canone in via promozionale, oltre a scegliere diverse tipologie di carte da associare.

SelfyConto nel dettaglio

SelfyConto è un conto corrente totalmente digitale, che si apre online in pochi minuti. Le caratteristiche principali del conto sono:

Canone gratuito per tutti il primo anno e per chi ha meno di 30 anni : il canone rimane a zero fino al compimento del 30° anno e per tutto il primo anno. Successivamente, la quota passa a 3,75€ al mese, ma è azzerabile in via promozionale sottoscrivendo dei prodotti finanziari della bamca.

: il canone rimane a zero fino al compimento del 30° anno e per tutto il primo anno. Successivamente, la quota passa a 3,75€ al mese, ma è azzerabile in via promozionale sottoscrivendo dei prodotti finanziari della bamca. Carta di debito gratis: scegliendo la carta di debito MasterCard, il canone è completamente gratuito. Questa è inoltre già disponibile in formato digitale, senza la necessità di aspettare la versione fisica per poterla utilizzare da subito negli acquisti. Include anche un’assicurazione gratuita multirischi per gli acquisti.

scegliendo la carta di debito MasterCard, il canone è completamente gratuito. Questa è inoltre già disponibile in formato digitale, senza la necessità di aspettare la versione fisica per poterla utilizzare da subito negli acquisti. Include anche un’assicurazione gratuita multirischi per gli acquisti. Prelievi gratuiti in area euro: tutti i prelievi eseguiti presso gli ATM di tutta europa non hanno commissioni e limiti di sorta.

tutti i prelievi eseguiti presso gli ATM di tutta europa non hanno commissioni e limiti di sorta. Operazioni ordinarie gratuite: i bonifici, così come gli addebiti per le utenze, i pagamenti F23, F24, MAV e RAM non hanno alcuna commissione.

i bonifici, così come gli addebiti per le utenze, i pagamenti F23, F24, MAV e RAM non hanno alcuna commissione. Diverse tipologie di carte da poter associare: in alternativa alla carta di debito, è possibile scegliere anche una carta di credito con plafond a partire da 1500€ e possibilità di dilazionare i pagamenti che vanno da 250€ a 2400€. Si può anche richiedere una prepagata per gli acquisti, da poter ricaricare all’istante direttamente dal conto corrente.

in alternativa alla carta di debito, è possibile scegliere anche una carta di credito con plafond a partire da 1500€ e possibilità di dilazionare i pagamenti che vanno da 250€ a 2400€. Si può anche richiedere una prepagata per gli acquisti, da poter ricaricare all’istante direttamente dal conto corrente. Massima sicurezza: è possibile impostare in qualsiasi momento dall’app i limiti giornalieri di tutte le carte, per quanto riguarda spese presso i negozi online e fisici, e prelievi agli ATM, nonché sospendere la carta temporaneamente quando necessario. Ogni transazione è notificata con alert istantanei.

Potete richiedere SelfyConto direttamente dalla pagina ufficiale Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.