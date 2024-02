SelfyConto: il conto più vantaggioso per risparmiare senza vincoli

Sei alla ricerca di un modo per risparmiare senza dover affrontare vincoli o condizioni complesse? Allora non ti resta che aprire adesso SelfyConto! Un conto corrente che ti offre un’occasione unica con cui poter massimizzare i propri risparmi, grazie a un interesse annuo lordo del 5% sui depositi vincolati per almeno 6 mesi. E se i tuoi soldi ti servono prima puoi tranquillamente svincolarli quando vuoi, senza alcuna penale e senza perdere gli interessi che hai già maturato.

SelfyConto: il conto corrente vantaggioso per i tuoi risparmi

SelfyConto si richiede con una rapida procedura online. Per avere l’interesse del 5%, ti basta aprire il conto e accreditare subito lo stipendio. Una volta aperto ti offre diversi vantaggi come:

Canone gratuito in via promozionale : il canone è gratis per tutti il primo anno e per i più giovani sotto i 30 anni, fino al compimento del 30° anno di età! Superati questi termini, la quota diventa di 3,75€ al mese, ma potrai comunque azzerarla in via promozionale se utilizzi dei prodotti finanziari Mediolanum, come mutui e prestiti.

: il canone è gratis per tutti il primo anno e per i più giovani sotto i 30 anni, fino al compimento del 30° anno di età! Superati questi termini, la quota diventa di 3,75€ al mese, ma potrai comunque azzerarla in via promozionale se utilizzi dei prodotti finanziari Mediolanum, come mutui e prestiti. Risparmio vantaggioso senza vincoli : una volta aperto, accredita lo stipendio e ottieni il 5% annuo lordo vincolando i tuoi depositi per almeno 6 mesi. Puoi però svincolarli in anticipo senza alcuna penale e senza perdere gli interessi che hai già accumulato. Questo perché ti vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere.

: una volta aperto, accredita lo stipendio e ottieni il 5% annuo lordo vincolando i tuoi depositi per almeno 6 mesi. Puoi però svincolarli in anticipo senza alcuna penale e senza perdere gli interessi che hai già accumulato. Questo perché ti vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere. Carte di pagamento MasterCard : scegli quella che fa per te tra carta di debito gratuita con assicurazione, carta di credito per dilazionare i tuoi acquisti con canone di 12€ l’anno, oppure una comoda prepagata gratuita da ricaricare velocemente dal conto corrente per spendere nei negozi online e fisici.

: scegli quella che fa per te tra carta di debito gratuita con assicurazione, carta di credito per dilazionare i tuoi acquisti con canone di 12€ l’anno, oppure una comoda prepagata gratuita da ricaricare velocemente dal conto corrente per spendere nei negozi online e fisici. Sicurezza di alto livello: puoi gestire in ogni momento le tue carte come credi dall’area privata, decidendo i massimali di spesa e prelievo presso gli ATM, nonché sospendendo o riattivando la carta con un singolo tocco o clic. Ogni transazione richiede inoltre una verifica aggiuntiva tramite MasterCard SecureCode.

Richiedi ora SelfyConto e non lasciarti sfuggire la promo!