SelfyConto: il tuo scudo contro l'inflazione

Date un maggior valore ai vostri risparmi con SelfyConto, grazie al tasso di interesse del 4% annuo lordo sui depositi vincolati fino a 6 mesi. Il conto corrente creato da Mediolanum ha zero canone se avete massimo 30 anni e per tutti i primi due anni, oltre a zero commissioni per i prelievi effettuati con la carta di debito in europa.

Si tratta di una buona soluzione sia per far maturare i risparmi che per avere a disposizione un conto corrente flessibile, e gestibile facilmente da smartphone.

SelfyConto: 4% di interessi su risparmi vincolati a 6 Mesi

SelfyConto è un conto corrente digitale che si può richiedere direttamente online, attraverso la pagina dedicata. Una volta aperto, offre un conto abbinato a una carta di debito gratuita MasterCard, che è possibile usare per pagare presso tutti i negozi fisici e virtuali, sia tramite contactless che abbinandola ai portafogli digitali, come Apple Pay, Google Pay e molti altri sistemi. La carta è disponibile anche in formato digitale ed è possibile usarla da subito una volta aperto il conto, senza attendere la versione fisica.

Gestendola interamente attraverso l’app, è possibile impostare limiti di prelievo presso gli ATM, nonché di spesa verso i negozi fisici e online, sia per area geografica che inibendo particolari servizi commerciali. Potete anche bloccare la carta in tempo reale e riattivarla quando necessario. Supporta inoltre il pagamento attraverso l’impronta digitale e tutte le operazioni sono protette dai più recenti standard di sicurezza. Un’assicurazione multirischi inclusa vi tutela negli acquisti che effettuate in tutto il mondo.

Attraverso l’app SelfyConto, potete facilmente consultare il saldo e i movimenti effettuati tramite conto e carta, oltre a poter collegare altri IBAN grazie al supporto per la banca multicanale. È poi possibile pagare direttamente tramite smartphone, tablet o smartwatch attraverso numerosi portafogli digitali, tra cui anche Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay. Non manca la sezione dedicata al pagamento dei bollettini, anche tramite codice QR.

Approfittate ora della promozione e fate maturare i vostri risparmi con SelfyConto.

