SelfyConto, la soluzione a zero spese che aspettavi

Selezionare un conto corrente online è diventato più semplice con la promozione in corso a zero spese. La scelta ideale per accedere ad un conto online completo e gratuito è SelfyConto di Banca Mediolanum.

Inoltre, i clienti Mediolanum hanno la possibilità di guadagnare un dispositivo Samsung (smartphone, tablet o notebook) come bonus invitando gli amici ad aprire un conto corrente con la banca.

Il conto SelfyConto offerto da Banca Mediolanum è una soluzione completa di online banking con canone azzerabile per il primo anno e per gli anni successivi.

L’account può essere ottenuto attraverso una semplice procedura online e autenticato tramite SPID. Gli interessati possono presentare richiesta di conto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto a zero spese che merita la tua attenzione

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum, puoi usufruire di un’ampia gamma di vantaggi sul tuo conto corrente.

Il conto è a zero spese per un periodo di 12 mesi. Se hai meno di 30 anni resterà sempre tale. Tuttavia, se hai più di 30 anni, il canone è di 3,75 euro al mese, ma può essere azzerato attivando un prodotto assicurativo, un prestito o un mutuo.

Non ci sono costi aggiuntivi, con la carta di debito che ha l’ulteriore vantaggio di prelievi senza commissioni.

Con un canone mensile di solo 1 euro è puoi richiedere una carta di credito con plafond fino a 1.500 euro. Inoltre, le transazioni bancarie, come i bonifici, sono prive di commissione.

Presentando Banca Mediolanum agli amici e incoraggiandoli a cambiare banca, potresti avere diritto a ricevere in regalo un dispositivo Samsung.

A seconda del numero di amici che inviti, potrai scegliere tra una gamma di dispositivi tra cui Galaxy Tab A8, Galaxy A34, Galaxy S23 Ultra o Galaxy Book 3.

Se vuoi avviare la procedura di apertura di SelfyConto, devi semplicemente cliccare sul link qui sotto:

L’apertura di un conto corrente con Banca Mediolanum è ora facilitata da una semplice procedura online.

Utilizzando il tuo SPID, il processo di attivazione viene velocizzato, permettendoti di iniziare ad utilizzare il tuo conto corrente fin da subito.

