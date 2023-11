SelfyConto: la soluzione bancaria agile a canone zero fino ai 30 anni

SelfyConto è un conto corrente online offerto da Banca Mediolanum, rivolto principalmente a chi cerca soluzioni bancarie agili, accessibili tramite dispositivi mobili e che consentano una gestione efficiente delle proprie finanze.

SelfyConto offre un canone di tenuta conto nullo per il primo anno a tutti i suoi clienti e, per gli utenti più giovani, il canone rimane azzerato fino al compimento dei trent’anni.

In termini di operatività quotidiana, SelfyConto include una carta di debito gratuita, realizzata in PVC riciclato al 100%, sottolineando un impegno verso soluzioni più sostenibili. I prelievi di contante sono gratuiti all’interno dell’area Euro, senza limiti di operazioni, il che può rappresentare un beneficio significativo per coloro che viaggiano spesso o che preferiscono prelevare piccole somme di denaro frequentemente.

Le operazioni bancarie di base, come bonifici, pagamenti di bollette, e ricariche telefoniche, sono gratuite, eliminando così costi aggiuntivi che possono accumularsi nel tempo. Inoltre, il processo di apertura del conto è semplificato attraverso l’uso del sistema di identificazione digitale SPID, riducendo la burocrazia e il tempo necessario per diventare cliente.

Direttamente dall’app Mediolanum è possibile gestire vari tipi di pagamento, come utenze domestiche, multe, tributi e ticket sanitari. L’applicazione permette di semplificare il processo di pagamento utilizzando la tecnologia QR Code: scattando una foto al codice con lo smartphone attraverso l’app, il pagamento avviene in modo rapido e intuitivo. L’app offre anche la possibilità di consultare saldi e movimenti finanziari dei propri conti correnti e carte prepagate con IBAN, inclusi quelli di altre banche, a patto che siano accessibili online e compatibili con il servizio.

Infine, SelfyConto offre una gamma di servizi utili come prestiti personali, investimenti, e polizze assicurative per viaggi, animali domestici e progetti di vita. Il servizio clienti è accessibile tramite vari canali, compresi i numeri verdi e l’assistenza tramite app.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.