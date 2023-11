SelfyConto: la soluzione gratuita per i giovani

SelfyConto di Mediolanum è un prodotto ideale per chi, non avendo compiuto ancora 30 anni, cerca un conto corrente gratuito e facile da gestire in mobilità. Può essere abbinato a differenti tipologie di carte di pagamento e consente di effettuare tutte le operazioni classiche senza commissioni.

SelfyConto: il conto corrente a canone zero per gli under 30

Ecco cosa offre SelfyConto una volta richiesto:

Canone zero per il primo anno e per gli under 30 : la quota passa a 3,75€ al mese il secondo anno o al superamento del 30° anno di età, ma è possibile azzerarlo se sottoscrivete un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo o se avete un patrimonio gestito di almeno 15.000€.

: la quota passa a 3,75€ al mese il secondo anno o al superamento del 30° anno di età, ma è possibile azzerarlo se sottoscrivete un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo o se avete un patrimonio gestito di almeno 15.000€. Possibilità di associare diverse carte MasterCard : scegliete tra una carta di debito gratuita, con assicurazione inclusa, una carta di credito con canone annuale di 12€, possibilità di dilazionare i pagamenti e plafond a partire da 1500€, e una carta prepagata per gli acquisti ricaricabile dal conto corrente.

: scegliete tra una carta di debito gratuita, con assicurazione inclusa, una carta di credito con canone annuale di 12€, possibilità di dilazionare i pagamenti e plafond a partire da 1500€, e una carta prepagata per gli acquisti ricaricabile dal conto corrente. Operazioni ordinarie gratis : bonifici SEPA online, addebiti diretti per le utenze, prelievi in contante dagli ATM in area euro e versamenti non hanno commissioni.

: bonifici SEPA online, addebiti diretti per le utenze, prelievi in contante dagli ATM in area euro e versamenti non hanno commissioni. Tutti i servizi a portata di mano con l’app Mediolanum : è possibile visualizzare il bilancio, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti in tempo reale, investire, nonché regolare i limiti giornalieri di spesa e prelievo delle carte associate.

: è possibile visualizzare il bilancio, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti in tempo reale, investire, nonché regolare i limiti giornalieri di spesa e prelievo delle carte associate. Servizio clienti sempre raggiungibile: raggiungibile in pochissimo tempo via chat direttamente dall’app per smartphone.

Aprire SelfyConto è facile e veloce: è possibile farlo online, anche con Spid e in pochi minuti. Invitando degli amici ad aprire il conto, potrete inoltre ricevere dei premi da riscattare attraverso il catalogo interno, oltre a un buono Amazon da 100€.

Riceverete dei punti per ogni amico invitato, sottoforma di “cerchi”, da riscattare tramite il programma Mediolanum ForYou Rewarding. Avete tempo fino al 27 dicembre ottenere voucher digitali di marchi prestigiosi dal valore massimo di 500€ per i primi 5 amici invitati che aprono il conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.