SelfyConto: massimizza i tuoi risparmi con un interesse del 5%

Risparmia al massimo con SelfyConto e non perderti uno degli interessi tra i più alti tra quelli che puoi trovare nei prodotti finanziari attualmente disponibili! Puoi infatti far fruttare le tue giacenze, vincolate per almeno 6 mesi, se accrediti lo stipendio una volta che avrai aperto il conto.

SelfyConto: tutti i vantaggi della promo

Richiedendo ora l’apertura del conto risparmi con un tasso di interesse del 5% e svincoli i soldi quando vuoi! Gli interessi vengono accreditati quotidianamente sulle giacenze, quindi anche se decidi di ritirare il tuo denaro prima della scadenza del vincolo, non perderai gli interessi che hai già guadagnato. Tutto quello che devi fare è accreditare lo stipendio dopo averlo aperto. Per farlo, ti basta andare nella pagina ufficiale, fare clic su “Apri SelfyConto” in alto a destra e seguire tutti i passaggi indicati nella procedura.

Il canone è gratis per tutti i primi 12 mesi e per i giovani fino al loro 30° anno di età. Superati questi termini, la quota passa a 2€ al mese, ma è azzerabile se vengono sottoscritti dei prodotti finanziari Mediolanum.

Puoi gestire tutte le operazioni bancarie classiche direttamente dall’app che puoi scaricare per smartphone iOS o Android. Questo include l’invio di bonifici, il pagamento dei bollettini, MAV, RAV, F24 e le ricariche. Tutte queste operazioni sono gratuite e quindi non hanno alcuna commissione. Lo stesso vale per i prelievi presso gli ATM di tutta europa.

Puoi scegliere diverse tipologie di carte di pagamento MasterCard, tra cui:

Carta di debito : senza canone, con un’assicurazione per i tuoi acquisti inclusa.

: senza canone, con un’assicurazione per i tuoi acquisti inclusa. Carta di credito : con quota di 12€ l’anno, possibilità di pagare a rate e plafond che parte da 1.500€.

: con quota di 12€ l’anno, possibilità di pagare a rate e plafond che parte da 1.500€. Prepagata: ricaricabile all’istante dal conto per gli acquisti nei negozi oppure online.

Diventa ora titolare e non aspettare! Massimizza ora i tuoi risparmi con SelfyConto e scopri tutti i suoi vantaggi.