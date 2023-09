SelfyConto: operatività bancaria gratuita e carta di debito inclusa

SelfyConto è il conto corrente online di Mediolanum progettato per semplificare la gestione delle finanze personali.

Uno dei vantaggi offerti da SelfyConto è il canone gratuito per il primo anno e, per chi ha meno di 30 anni, è possibile usufruire di questa offerta fino al compimento del trentesimo compleanno. Al termine del periodo promozionale, il canone di tenuta conto è di € 3,75 al mese, azzerabile. Inoltre, la carta di debito associata al conto è completamente gratuita ed è realizzata in PVC 100% riciclato. Questa carta contactless può essere utilizzata per gli acquisti online e fisici, anche da smartphone.

Con SelfyConto anche la principale operatività bancaria è gratuita. Sono inclusi nel pacchetto una serie di servizi bancari senza costi aggiuntivi, tra cui Bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, non ci saranno spese per versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

L’app Mediolanum offre un’esperienza bancaria pratica e completa direttamente da smartphone, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento. Dall’app è possibile visualizzare la propria posizione finanziaria, effettuare operazioni, investire in fondi comuni e anche fare trading online.

L’app Mediolanum consente inoltre di richiedere e visualizzare le carte di debito e credito, ricevere notifiche push riguardo ai movimenti del conto e permette di condividere il proprio IBAN in modo semplice tramite le app di messaggistica istantanea e molto altro.

Oltre ad offrire un conto corrente completo, SelfyConto apre le porte a un mondo di prodotti e servizi Mediolanum che si possono attivare e gestire in completa autonomia. Tra questi, sono disponibili assicurazioni, opportunità di investimento online, accesso a grandi marchi per lo shopping e anche prestiti con esito in tempo reale.

Per conoscere l'offerta completa di SelfyConto

