SelfyConto: operazioni gratuite e carta di debito inclusa

Con una vasta gamma di prodotti e servizi disponibili tramite app, e la possibilità di gestire le finanze in completa autonomia, SelfyConto offre un’esperienza bancaria moderna e conveniente.

Uno dei vantaggi di SelfyConto è che è completamente gratuito per il primo anno per tutti i nuovi clienti, e gratuito per i giovani fino a 30 anni. Dopo il periodo promozionale, il canone di tenuta conto è di soli €3,75 al mese.

SelfyConto include nel canone tutte le principali operazioni a costo zero, come bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo sono completamente gratuiti. In più, SelfyConto offre anche una carta di debito gratuita contactless realizzata al 100% in PVC riciclato.

Grazie all’app Mediolanum è possibile visualizzare la propria situazione finanziaria in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online.

Un’altra funzionalità interessante dell’app è la possibilità di effettuare pagamenti semplicemente scattando una foto al QR Code con il proprio smartphone. Quest’opzione ti permette di pagare le utenze domestiche, multe, tributi e ticket sanitari in modo rapido e comodo.

Ma SelfyConto non si limita solo a offrire un conto corrente innovativo. Offre anche una serie di servizi aggiuntivi. Ad esempio, Selfy PayTime che consente di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente, offrendo massima flessibilità per la gestione delle spese.

Per chi ha necessità di liquidità in tempi brevi, SelfyCredit Instant permette di ottenere un prestito personale in modo rapido e semplice.

Inoltre, è accessibile direttamente tramite l’app SelfyShop che permette di acquistare prodotti disponibili a catalogo accedendo ad un prestito senza interessi offerto da Mediolanum. La durata del finanziamento varia da un minimo di 6 mesi a un massimo variabile in base al prodotto scelto, con un tasso d’interesse annuo nominale (TAN) e un tasso annuale effettivo globale (TAEG) pari a zero.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.