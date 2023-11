SelfyConto: paga, ricevi e invia denaro all'istante

SelfyConto è un conto corrente di Mediolanum adatto a chi cerca un servizio con cui velocizzare le normali operazioni di gestione dei propri soldi, come l’invio o la ricezione di denaro e il pagamento di bollettini. Tutto questo è infatti possibile con pochi tocchi dall’app o dall’area privata dell’home banking, rendendo tutto più semplice e istantaneo.

È inoltre perfetto anche per chi vuole risparmiare denaro, grazie alla possibilità di ottenere un interesse annuo lordo del 4%. Ma scendiamo nei dettagli e scopriamo cosa offre.

SelfyConto: perfetto per semplificare tutto

SelfyConto ha canone zero per chi ha meno di 30 anni, e in generale per tutti per il primo anno. Non ha commissioni per i prelievi presso tutti gli ATM europei ed è associato a una carta di debito MasterCard. Superati i 30 anni o dopo il primo anno, il canone passa a 3,75€ al mese, mentre la carta di debito rimane gratuita.

A essere gratis sono anche tutte le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti, pagamento di utenze, F23, F24, MAV, RAV e, ovviamente, le ricariche telefoniche.

La carta di debito MasterCard fornita con SelfyConto è disponibile già in formato digitale subito dopo l’attivazione, pronta per essere usata senza la necessità di aspettare la carta fisica. Supporta i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, per pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet. È tuttavia possibile collegare al conto anche una carta di credito e una carta prepagata, entrambe personalizzabili esteticamente.

Tutte le carte sono comodamente controllabili dall’area privata per quanto riguarda i limiti giornalieri di spesa presso i negozi online e fisici e di prelievo agli ATM, oltre alla possibilità di sospenderle temporaneamente in autonomia quando non vengono utilizzate.

L’app di SelfyConto permette di controllare velocemente il bilancio, con una panoramica veloce sul credito disponibile e sui movimenti in entrata e in uscita. È anche possibile collegare conti correnti di altre banche grazie al supporto multicanale. Il pagamento di qualsiasi bollettino è immediato: basta una foto al codice QR riportato per compilare e pagare tutto in automatico.

Se siete interessati, è possibile richiedere il conto interamente online, attraverso la pagina ufficiale, con una procedura semplice e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.