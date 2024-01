SelfyConto, per te canone gratuito e 5% di interessi

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione che ti consente di risparmiare tempo per le cose che ami di più. Oggi, infatti, i vantaggi che è in grado di offrire sono veramente tanti: se decidi subito di aprire il conto e accreditare il tuo stipendio hai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Inoltre, hai la possibilità di svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi che hai maturato fino a quel momento.

Inoltre, con SelfyConto il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e per gli under 30 rimane pari a zero euro fino ai trent’anni. Quale momento migliore, dunque, se non questo per approfittare di una promozione davvero vantaggiosa?

Ricorda che SelfyConto è una soluzione del tutto versatile dato che con l’App Mediolanum hai la possibilità di accedere a tutti i servizi bancari direttamente tramite smartphone.

SelfyConto: un mondo di vantaggi senza spese

Come accennato in apertura, accreditando lo stipendio sul tuo nuovo conto hai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. In più, con SelfyConto pagare è davvero semplice grazie a soluzioni come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, e Swatch Pay. Non manca la possibilità di operare in tempo reale su 24 mercati mondiali tramite il Trading Online! Effettui anche bonifici, addebiti utenze, paghi F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero

Dunque, approfittane subito per avere:

Zero Canone di tenuta conto fino a 30 anni

Zero Canone di tenuta conto per tutti, per il primo anno

Zero Spese per prelievi in area euro e carta di debito.

Apri SelfyConto per avere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.