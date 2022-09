Con SelfyConto hai prelievi gratuiti e puoi vincere buoni carburante Q8

SelfyConto è il conto corrente online pensato per te che non hai tempo da perdere e hai bisogno di un modo facile e veloce per pagare, investire e gestire il tuo denaro.

Aprendo adesso il tuo SelfyConto hai subito il Canone di tenuta conto zero fino ai 30 anni, canone di tenuta conto gratis il primo anno per tutti, gestione dell’home banking online, carta di debito gratuita e prelievi ATM in area Euro a costo zero. Oltre a questo, la possibilità di vincere fino a 3000 euro in buoni carburante Q8.

SelfyConto: apri il conto corrente e vinci 60 buoni carburante Q8 dal valore di 50 euro

Tutto quello che devi fare per tentare la fortuna è:

Aprire il tuo conto corrente SelfyConto come primo intestatario

come primo intestatario Perfezionare l’apertura entro il 21 settembre 2022

A quel punto parteciperai automaticamente all’estrazione per vincere un premio che include 60 buoni carburante Q8 da 50 euro per un valore complessivo di 3000 euro.

Perché dovresti scegliere SelfyConto? Perché se hai meno di 30 anni hai il canone di tenuta conto completamente gratis: altrimenti, per i primi dodici mesi non paghi comunque nulla. Ricevi una carta di debito gratuita per prelievi gratis negli ATM di tutta Europa e, con l’app Mediolanum, basta uno swipe per accedere a tutti i servizi bancari.

Le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, le effettui a costo zero. E non devi preoccuparti della sicurezza, perché il Gruppo Mediolanum, con un indice di solidità pari al 21%, è tra le banche più sicure d’Europa.

Approfitta adesso dell’occasione per aprire il tuo SelfyConto e accedi alla possibilità di vincere fino a 3000 euro di buoni carburante Q8. Un premio da non sottovalutare in tempi come questi.

