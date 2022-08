SelfyConto regala 60 buoni carburante Q8 da 50€

Tra i tanti conti online ad oggi disponibili, SelfyConto si sta ritagliando un ruolo di rilievo.

I motivi dietro a questo successo sono molteplici, primo fra tutti è però senza ombra di dubbio l’avere alle spalle un istituto bancario di grande affidabilità come Banca Mediolanum. Negli ultimi giorni però, Selfyconto ha fatto parlare di sé anche per una promozione che ha attirato l’attenzione di molti consumatori.

La piattaforma infatti ha messo in palio 60 buoni carburante Q8 da 50 euro, per un valore complessivo di 3.000 euro. Per partecipare al concorso è necessario aprire un account su SelfyConto entro il 21/09/2022.

Una volta che il conto è attivo, non resta far altro che attendere l’estrazione automatica dei buoni: con un po’ di fortuna dunque, è possibile farsi il pieno gratuitamente grazie a questa iniziativa.

Non solo buoni carburante: tutti i vantaggi legati a SelfyConto

Questa promozione, ovviamente, non è l’unico vantaggio legato a questo conto digitale.

Stiamo infatti parlando anche di una carta di debito gratuita e che permette prelievi ATM in zona Euro a costo zero. Il servizio poi, risulta privo di canone per gli under 30. Chi è più maturo, comunque, può avere carta e conto a canone zero per il primo anno.

Altri vantaggi arrivano rispetto alle più comuni operazioni bancarie che, se effettuate da SelfyConto, risultano gratuite: dai bonifici bancari fino alle ricariche telefoniche.

L’app legata al conto poi, risulta quanto di più utile e facile da gestire. Questa permette sia di tenere conto del proprio stato finanziario, attraverso report accurati, sia di bloccare la carta in caso di smarrimento o furto.

A completare un servizio così pregevole, vi è poi l’assistenza. Essa è costituita da un team di Banking Specialist, sempre pronti ad intervenire in caso di dubbio o problema legato al conto online e alla carta.

Infine, va ricordato come iscriversi a SelfyConto richieda appena pochi minuti per cominciare a gestire il proprio denaro in modo smart sin da subito.

