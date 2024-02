SelfyConto: richiedilo ora e risparmia senza vincoli con il 5%!

Richiedi ora SelfyConto e scegli un conto corrente con deposito senza vincoli! Diventando titolare puoi infatti ottenere un interesse del 5% annuo lordo sui depositi vincolati per almeno 6 mesi, ma che svincoli in ogni momento senza perdere gli interessi già maturati!

Il conto è inoltre gratuito per i primi 12 mesi o fino al compimento del 30° anno di età, e offre dei vantaggi che ora andremo a scoprire.

SelfyConto: il conto corrente per risparmiare senza vincoli

SelfyConto si attiva con una procedura totalmente online dalla pagina ufficiale. Basterà fare clic sul tasto in alto e tenere pronti i propri documenti personali, verificando l’identità con la webcam per attivarlo. È anche possibile farlo con SPID per rendere tutto ancora più istantaneo! Una volta aperto, è possibile beneficiare di diversi vantaggi, tra cui:

Operazioni bancarie di base gratuite

Con SelfyConto tutte le operazioni bancarie più comuni sono accessibili direttamente dal tuo smartphone o da homebanking. Puoi inviare bonifici, effettuare pagamenti, addebitare utenze, prelevare in contanti presso gli AMT europei, oltre che quelli delle Poste e del gruppo Intesa Sanpaolo, nonché gestire i tuoi investimenti senza costi o commissioni aggiuntive. L’app è disponibile sia per iOS che Android.

Canone gratuito per i primi 12 mesi e fino a 30 anni

Per i nuovi clienti, il canone è gratis per il primo anno, mentre per i giovani lo rimane fino 30° compleanno! Una volta superati questi termini, la quota sale a 3,75€ al mese, ma è azzerabile sottoscrivendo dei prodotti finanziari della banca.

Rendimento elevato e flessibile

SelfyConto offre un rendimento del 5% annuo lordo sulle somme vincolate, a patto che tu accrediti lo stipendio sul conto e vincoli le somme per 6 mesi. Puoi tuttavia svincolare i soldi quando vuoi e non perdi gli interessi che hai già maturato, perché vengono riconosciuti sul saldo giornaliero.

Carte di pagamento Mastercard

Scegli tra carta di debito gratuita con assicurazione inclusa, carta di credito con canone di 12€ l’anno, possibilità di dilazionare i pagamenti e plafond a partire da 1500€, oppure una prepagata da poter ricaricare velocemente dal conto per tutti gli acquisti.

Sicurezza

Tutte le carte sono controllabili dall’area privata per quanto riguarda i limiti mensili di spesa e prelievo, oltre a poter essere sospese o riattivate in qualsiasi momento. Non mancano notifiche istantanee, SMS alert e verifica delle transazioni tramite codice OTP con MasterCard SecureCode.

Servizio clienti

Il servizio clienti di SelfyConto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 18.00. Puoi chattare con i consulenti e gli assistenti via app o direttamente dal tuo home banking.

Diventa ora titolare del conto e inizia a risparmiare con uno degli interessi più alti tra quelli disponibili!