SelfyConto: sei un under 30? Per te il canone è gratuito

SelfyConto è la nuova proposta di BancaMediolanum che nasce con l’obiettivo di offrire agli utenti che devono aprire un conto una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Quante volte ti sarai trovato davanti ad offerte per l’apertura di un conto che, però, alla fine non ti hanno realmente convinto?

Con SelfyConto puoi dire addio a qualsiasi tipologia di preoccupazione perchè parliamo di un conto semplice e sicuro. Innanzitutto, parliamo di una soluzione che ti consente di risparmiare del tempo prezioso per fare le cose che ami. Non a caso, infatti, la gestione del tutto semplificata di questo conto ti dà l’opportunità di utilizzare parte delle tue giornate per fare quello che più ti piace.

Oltre a ciò, con SelfyConto puoi finalmente iniziare a risparmiare su inutili costi che solitamente il mantenimento di un conto richiede. Partiamo dunque sottolineando che SelfyConto nasce come conto corrente online per pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce. Ma a renderlo del tutto speciale è sicuramente la sua economicità:

Zero Canone di tenuta conto fino a 30 anni

Zero Canone di tenuta conto per tutti, per il primo anno

Zero Spese per prelievi in area euro e carta di debito.

Approfittane subito per poter gestire il tuo denaro senza preoccupazioni e, soprattutto, risparmiando.

SelfyConto: la scelta giusta per te

SelfyConto può essere comodamente gestito tramite l’apposita app Mediolanum che ti consente di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice clic. Inoltre, hai una carta di debito gratuita, comoda e sicura.

Preparati a prelevare il tuo contante gratuitamente e senza limiti di operazione in area Euro. In più effettui bonifici, addebiti utenze, paghi F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero.

Grazie alla possibilità di utilizzare lo SPID, l’apertura del tuo conto SelfyConto è davvero semplice e veloce. Apri subito il tuo conto e inizia a gestire il tuo denaro con l’App Mediolanum!

