SelfyConto: semplice e facile da attivare

SelfyConto è un conto corrente di Mediolanum che è possibile gestire interamente da smartphone. Una volta aperto, consente di avere canone gratis per il primo anno e per chi non ha ancora compiuto 30 anni e zero commissioni per i prelievi in tutta europa, con la carta di debito associata. Sono gratis anche tutte le principali operazioni bancarie e si può richiedere velocemente online, tramite la pagina ufficiale, anche con lo SPID.

SelfyConto: un conto a portata di mano

SelfyConto è gratuito per il primo anno e per chi non ha ancora compiuto il 30° anno di età. Alla scadenza di questi termini, il canone passa a 3,75€ al mese, azzerabile in via promozionale se vengono sottoscritti dei prodotti della banca.

Tutte le operazioni classiche, come bonifici, addebiti utenze, pagamento F23, F24, MAV e RAV non hanno commissioni. È inoltre possibile prelevare in tutta europa gratuitamente e senza limiti.

SelfyConto viene associato a una carta di debito gratuita. La carta è compatibile con un grande numero di portafogli digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay), per pagare in tutta comodità con smartphone o smartwatch.

È possibile da subito utilizzarla in formato digitale, senza aspettare l’arrivo della versione fisica a casa. Il PIN è visualizzabile dall’app quando necessario ed è possibile impostare in ogni momento i limiti giornalieri e mensili, oppure sospendere la carta quando necessario. Include anche un’assicurazione multirischi per tutelare gli acquisti effettuati in tutto il mondo.

È anche disponibile una carta di credito che permette di dilazionare i pagamenti da 250€ a 2400€, oltre a fornire un plafond di 1500€ e avere un canone di 12€ l’anno. Oppure anche una prepagata pensata per gli acquisti, ricaricabile istantaneamente dal conto. Entrambe sono personalizzabili nel colore o nella foto da inserire.

L’applicazione di SelfyConto consente di consultare velocemente sia bilancio che movimenti, anche di altre banche attraverso il supporto alla banca multicanale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.