SelfyConto: tasso del 5% se accrediti lo stipendio

SelfyConto è il conto corrente moderno, flessibile e conveniente, offerto da Banca Mediolanum, che ti consente di guadagnare il 5% di interessi suoi tuoi depositi se accrediti lo stipendio dopo l’apertura! Il tasso si applica ai depositi vincolati per almeno 6 mesi, ma puoi svincolarli quando vuoi senza penali e senza perdere gli interessi già ottenuti. Scopriamo come.

SelfyConto: il conto corrente con deposito svincolato del 5% in promo esclusiva!

Con SelfyConto hai un conto corrente online che ti permette di gestire i tuoi soldi in modo semplice e veloce. Per aprirlo basta andare nella pagina dedicata al prodotto e avviare la procedura, che ti consente in pochi minuti di diventare titolare.

Il canone è gratis per i primi due anni e fino al compimento del 30° anno di età. Dopo di ciò, la quota passa a 3,75€ al mese, ma puoi azzerarla in via promozionale se attivi dei prodotti finanziari Mediolanum, come prestiti, assicurazioni o altro.

SelfyConto ti consente di scegliere la carta di pagamento più adatta alle tue esigenze. Puoi decidere di avere una carta di debito gratuita, con assicurazione sugli acquisti inclusa, una carta di credito che ti consente di dilazionare le spese con canone di 12€ l’anno o una prepagata gratuita che ricarichi velocemente dal conto. Tutte le carte sono gestibili dall’app o dall’homebanking per decidere i limiti periodici di spesa e prelievo.

L’operatività bancaria base è totalmente gratuita e permette quindi di effettuare operazioni come bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro senza alcuna commissione aggiuntiva.

Se avrai bisogno di assistenza, il banking center sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08 alle 22, e anche il sabato dalle 9 alle 18, sia tramite chat dall’app che dall’homebanking con il PC.

Inizia oggi stesso la tua esperienza con SelfyConto e fai crescere i tuoi risparmi con un imperdibile interesse del 5%.