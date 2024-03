SelfyConto ti regala un deposito del 5% che svincoli quando vuoi

SelfyConto è un conto corrente pensato da Banca Mediolanum per essere facilmente gestito da smartphone, oltre che da homebanking tramite PC. Se non sei ancora titolare, questa è l’occasione ideale per farlo, poiché se attivi il conto entro il 31 marzo 2024 e accrediti lo stipendio subito dopo, potrai beneficiare di un interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per 6 mesi. Puoi svincolarle quando ti pare senza perdere gli interessi già accumulati: vengono infatti riconosciuti sul saldo giornaliero e non ci saranno nemmeno penali.

SelfyConto: guadagna ora il 5% con un deposito svincolato

SelfyConto ha un canone gratuito destinato a tutti per il primo anno e fino al compimento dei 30 anni per i più giovani. Superato questo periodo, la quota sarà di 3,75€ al mese, comunque azzerabile in via promozionale se si sottoscrivono dei prodotti finanziari Mediolanum.

Per avere un tasso del 5% annuo lordo in esclusiva, basta diventare titolari entro il 31 marzo andando nella pagina ufficiale e avviando la procedura di richiesta online. L’operazione è veloce e richiede soltanto i tuoi dati personal e la verifica. Scegli se intestare il conto soltanto a te o anche a un’altra persona e poi completa i passaggi, firmando alla fine i contratti. Con SPID puoi rendere tutto ancora più immediato.

Seleziona la carta di pagamento MasterCard che preferisci, tra carta di debito, carta di credito per pagare anche a rate, e una prepagata che puoi ricaricare subito dal conto corrente. Dall’area privata è possibile visualizzare i pochi passaggi il PIN, nonché gestire tutti gli aspetti che riguardano i limiti per la spesa e i prelievi mensili.

Una volta aperto, SelfyConto ti permetterà di effettuare le classiche operazioni bancarie in maniera totalmente gratuita, come bonifici SEPA, addebiti diretti per le utenze, versamenti, assegni e prelievi in contante presso gli ATM europei.

Richiedi ora l’apertura di SelfyConto e ottieni un esclusivo tasso del 5% per massimizzare la resa con le tue giacenze.