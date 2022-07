SelfyConto: ultimi giorni per ricevere 100€ Amazon

Cosa potrebbe nascere dall’unione tra un Istituto Bancario “tradizionale” e le nuove tecnologie? La risposta è SelfyConto, il conto corrente di Banca Mediolanum che puoi gestire in maniera assolutamente autonoma e – soprattutto – online. I numerosi vantaggi (come il canone azzerato per gli under 30 e la carta di debito gratuita) la rendono una soluzione adatta soprattutto per i più giovani che vogliono aprire un conto corrente senza rinunciare alle funzionalità smart. In più, se apri un SelfyConto puoi ricevere un buono regalo Amazon da 100 euro.

Cos’è SelfyConto e perché sceglierlo?

Tra i vantaggi di SelfyConto, l’attenzione cade sul canone di tenuta conto: il primo anno è gratis per tutti. Dal secondo anno è pari a 3,75 euro al mese. Se invece hai meno di 30 anni, il canone è zero fino al compimento del trentesimo anno di età. Restando in tema “gratis”, tutti i titolari riceveranno una carta di debito gratuita (con prelievi gratis in area Euro), così come a costo zero sono le principali operazioni bancarie (bonifici, addebiti utenze, etc).

Ogni cosa puoi gestirla online, tramite la comoda applicazione Mediolanum: puoi controllare i movimenti (anche di carte di altre banche), rateizzare pagamenti, gestire l’andamento dei tuoi investimenti e bloccare le carte per 48 ore in caso di emergenza. Inoltre, SelfyConto ti dà la possibilità di operare in tempo reale su 24 mercati mondiali per il trading online.

Come ricevere 100 euro di buono Amazon

Per tutti i nuovi iscritti a SelfyConto, in palio un buono regalo Amazon da ben 100 euro. È necessario però soddisfare alcuni requisiti per accedere alla promozione. Le alternative sono due: la prima è ottenere un accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione (secondo le modalità previste da Banca Mediolanum); la seconda, invece, è addebitare sul conto corrente almeno due utenze, in aggiunta a una di queste operazioni:

essere titolari di un mutuo

essere titolari di un fido

ottenere addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito/debito per più di 3.000 euro

aver chiesto (e ottenuto) l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige

La promozione è valida fino al 13 luglio: clicca qui per iscriverti a SelfyConto e ricevere tutti i vantaggi che questa ottima piattaforma mette a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.