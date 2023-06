SelfyConto: una soluzione completa per le tue esigenze

SelfyConto è il conto corrente di Mediolanum che si gestisce completamente tramite app. Con numerose funzionalità e costi ridotti, SelfyConto offre una soluzione comoda e conveniente la gestione delle finanze personali.

Per i nuovi clienti, il canone del conto è gratuito per il primo anno, e successivamente ammonta a soli 3,75€ al mese. In più il canone rimane gratuito per tutti i clienti fino al compimento dei 30 anni, offrendo un vantaggio significativo ai giovani utenti.

Il conto include una carta di debito Mastercard gratuita e sostenibile, realizzata con PVC 100% riciclato. Questa carta permette di effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo, offrendo una soluzione di pagamento sicura e conveniente. Inoltre, la carta di debito è disponibile anche in formato digitale, e consente agli utenti di utilizzarla anche attraverso i servizi di pagamento digitale come Apple Pay, Google Pay e Swatch Pay. Questa flessibilità nel modo di effettuare pagamenti rende SelfyConto una scelta ideale per coloro che preferiscono un’esperienza di pagamento moderna e senza intoppi.

Per coloro che desiderano gestire le spese con maggiore flessibilità, c’è Selfy PayTime. Questa soluzione permette di rateizzare i movimenti addebitati sul conto corrente, ripristinando immediatamente la disponibilità dei fondi. Con questa opzione, i clienti possono gestire al meglio le proprie finanze, adattando i pagamenti alle proprie esigenze finanziarie.

Oltre ai vantaggi legati al conto e alla carta, Mediolanum offre ai clienti di SelfyConto una serie di servizi aggiuntivi. Ad esempio, SelfyCredit Instant consente di ottenere prestiti personali in tempo reale, fornendo una soluzione finanziaria rapida ed efficiente. Inoltre, con SelfyShop, è possibile effettuare acquisti scegliendo tra un catalogo disponibile nell’app, con la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso zero offerti da Banca Mediolanum.

Mediolanum ha anche pensato alle esigenze di assicurazione degli utenti di SelfyConto. Con servizi come SelfyCare Pet e SelfyCare Travel, è possibile accedere alle migliori polizze assicurative per animali domestici e viaggi. Questa offerta assicurativa mira a fornire tranquillità e protezione a coloro che utilizzano SelfyConto.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

