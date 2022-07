SelfyConto: zero canone per under 30 e buono Amazon gratis da 100€

I conti correnti online abbinati a carte di debito sono ormai molto diffuse. Per chi non ha dimestichezza con la tecnologia però, affidarsi a piattaforme che non hanno la “consistenza” delle banche tradizionali può creare disagio.

In questo senso, esistono però servizi che propongono tutta la certezza di un istituto bancario classico con l’innovazione legata ai conti correnti digitali. Stiamo parlando di SelfyConto, una proposta di Banca Mediolanum, un istituto che non necessita di presentazioni particolari.

La piattaforma abbina a un conto online una carta di debito con emissione gratuita, attraverso cui è possibile effettuare prelievi da qualunque ATM in zona Euro senza affrontare costi aggiuntivi di sorta. Il conto, consente di effettuare tutte le più comuni operazioni bancarie (come bonifici o ricariche telefoniche) a costo zero.

I vantaggi legati a SelfyConto però non finiscono qui: la carta infatti non presenta alcun tipo di canone per gli under 30 e consente di ricevere un buono regalo Amazon da 100 euro.

Come ottenere il Buono Amazon gratuito da 100 euro

Per ottenere il buono, spendibile liberamente sul sito Amazon.it, è necessario aprire un account su SelfyConto.

Fatto ciò, il passo successivo è fare in modo che sullo stesso venga accreditato mensilmente stipendio o pensione. In alternativa, è possibile ottenere il buono anche attraverso la richiesta di Mediolanum Credit Card.

Al di là di questa interessante offerta, SelfyConto si rivela uno strumento duttile, capace di soddisfare qualunque tipo di cliente. L’app mobile, per esempio, consente di avere il pieno controllo su conto e carta.

Il software permette di controllare lo storico delle transazioni, rateizzare i pagamenti e bloccare la carta (in caso di furto o smarrimento). Il tutto con le certezze che solo un istituto affermato come Banca Mediolanum può offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.