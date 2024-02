SelfyConto: zero spese e 5% di interesse lordo

SelfyConto, uno dei principali prodotti finanziari di banca Mediolanum, ti consente di avere un IBAN gratuito per il primo anno o fino al compimento dei 30 anni, insieme a un rendimento annuo lordo del 5% sulle somme vincolate fino a 6 mesi, che puoi svincolare quando vuoi senza perdere gli interessi accumulati!

SelfyConto: il conto corrente vantaggioso e semplice

SelfyConto offre operazioni bancarie senza commissioni e può essere abbinato a diverse tipologie di carte di pagamento. Richiedilo ora per avere canone gratuito il primo anno o, se hai meno di 30 anni, fino al compimento del tuo 30° anno di età!

Puoi effettuare gratuitamente bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Hai zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Tra le carte di pagamento MasterCard che puoi avere, sono disponibili:

Carta di debito : gratuita e con assicurazione sugli acquisti inclusa.

: gratuita e con assicurazione sugli acquisti inclusa. Carta di credito : canone di 12€ l’anno, possibilità di dilazionare i pagamenti e plafond che parte da 1500€.

: canone di 12€ l’anno, possibilità di dilazionare i pagamenti e plafond che parte da 1500€. Carta prepagata: ricaricabile all’istante dal conto corrente per i tuoi acquisti.

In tutti i casi riceverai notifiche in tempo reale per ogni transazione effettuata e potrai controllare le carte a tuo piacimento, decidendo i limiti periodici di spesa e prelievo, oppure di bloccare e sbloccare la carta quando lo ritieni necessario. Controlli anche il saldo, i movimenti e puoi sottoscrivere prodotti della banca direttamente dall’interfaccia.

Inoltre, una volta terminato il periodo gratuito per il canone, puoi comunque azzerarlo in via promozionale se sottoscrivi dei prodotti finanziari della banca.

Puoi richiederlo facilmente online: tutto quello che devi fare è recarti nella pagina ufficiale, fare clic su “Apri SelfyConto” e seguire la procedura. Dopo aver fornito il dati e i documenti personali, nonché firmato il contratto, il tuo conto sarà già attivo e la carta ti verrà spedita direttamente a casa nei giorni successivi.

