SelfyShop: cos'è e come funziona?

Gli amanti dello shopping online, al giorno d’oggi, hanno a disposizione una serie di piattaforme molto ben rifornite.

Quando si parla di prodotti di medio-alto costo però, la situazione è un po’ più complessa. In molti casi infatti, vengono offerte rate e finanziamenti per gli acquisti con condizioni non del tutto convenienti.

Che si tratti di un nuovo smartphone, di un elettrodomestico o quant’altro, talvolta l’utilizzo di una carta di credito comportano talvolta tassi d’interesse alquanto elevati. La soluzione per effettuare ugualmente tali acquisti a condizioni vantaggiose si chiama SelfyShop.

Stiamo parlando di un servizio legato a SelfyConto di Banca Mediolanum che, attraverso l’app legata al conto, permette di ottenere finanziamenti a dir poco vantaggiosi sugli acquisti.

L’applicazione infatti, permette di accedere a un esclusivo catalogo e di dilazionare il pagamento a TAN e TAEG zero.

SelfyShop e non solo: tutto ciò che può offrirti SelfyConto

Chiedendo un finanziamento da app è possibile non effettuare nessun anticipo sull’acquisto, con rimborsi a partire da 6 mesi. Il costo del bene acquistato può variare da 1.500 fino a 2.000 euro e la spedizione dello stesso è gratuita.

Oltre a SelfyShop però, va detto che SelfyConto offre tanti altri servizi degni di nota.

Si parla, per esempio, di una carta di debito gratuita che consente prelievi ATM, in Italia e in zona Euro, a costo zero. Attraverso la suddetta app poi, è possibile effettuare, facilmente e senza costi, operazioni come bonifici bancari e ricariche telefoniche.

Le formule assicurative integrate (per viaggi e animali domestici) e l’assistenza di Bank Specialist preparati e motivati, rende SelfyConto uno dei migliori conti corrente online disponibili nel nostro paese.

Il tutto tenendo sempre conto della solidità che la piattaforma possiede: si tratta pur sempre di un servizio legato a Banca Mediolanum, un istituto tra i più solidi di tutta Europa.

