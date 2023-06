Sella Circle: dividi e monitora le spese condivise in semplicità

Sella Circle è il conto di Banca Sella pensato per semplificare la gestione e la condivisione delle spese tra amici, partner, coinquilini o familiari.

Circle permette di creare un network di conti, monitorare le spese di ogni intestatario e inviare denaro istantaneamente e a costo zero tramite l’app.

Il canone di Conto Sella Circle include una carta di debito e una carta prepagata per ogni intestatario, bonifici istantanei e prelievi gratuiti presso tutti gli ATM, e offre l’opportunità di aprire due ulteriori conti Start gratuiti il primo anno.

In più, aprendo online Conto Sella Circle entro il 5 luglio, e accreditando lo stipendio entro il 5 agosto, si otterrà in regalo una Carta Regalo IKEA da 100 euro.

Gli strumenti offerti da Sella Circle

Conto Circle permette di avere una vista completa delle entrate e delle uscite di tutto il tuo network e per singola persona. È anche possibile personalizzare i singoli movimenti indicando le persone coinvolte nella spesa, sia che si tratti del pagamento dell’affitto o di un regalo di compleanno.

Grazie alla funzione “Invio denaro” è possibile inviare e ricevere denaro in pochi click, basterà selezionare la persona direttamente dalla rubrica del telefono e il trasferimento sarà immediato.

Sella Circle include gratuitamente nel canone anche una polizza di protezione dei dati personali e dai rischi informatici che offre un servizio di monitoraggio dell’identità per verificare la presenza dei propri dati personali su internet. Inoltre, in caso di clonazione o operazioni sospette, Sella Circle offre la possibilità di avere un anticipo per le spese di prima necessità nel caso in cui le carte di pagamento vengano bloccate.

Per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, il Conto Circle permette di richiedere Sella Junior: una carta prepagata con app dedicata che permette ai giovani di imparare a gestire in modo responsabile i propri risparmi, fare acquisti online e in negozio e pianificare le cene con gli amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.