Sella Junior: la carta sostenibile dedicata agli under 18

Sella Junior è una carta pensata appositamente per i giovani under 18 e per le famiglie che desiderano insegnare ai propri figli come gestire i propri soldi e a sviluppare una buona cultura finanziaria.

La carta è disponibile sia in formato virtuale che fisico, e può essere richiesta direttamente da app Sella o dal sito web della banca.

La carta fisica Sella Junior è una carta sostenibile realizzata in collaborazione con Parley for the Ocean – un’organizzazione no profit a tutela degli oceani -. Il materiale plastico con cui viene prodotta è infatti stato raccolto sulle spiagge e sulle coste di tutto il mondo.

Sella Junior dispone di un’applicazione dedicata che consente di gestire la carta con un solo tap. L’app è disponibile sia per iOS che per Android e consente di controllare le spese, consultare le transazioni e impostare limiti di spesa.

Dall’app sarà anche possibile accedere a funzionalità utili come le statistiche e il salvadanaio digitale. Grazie alle statistiche, i giovani possono monitorare le proprie spese e capire come stanno utilizzando i propri soldi, sviluppando una maggiore consapevolezza finanziaria. Inoltre, il salvadanaio digitale consente di risparmiare denaro in modo facile e divertente, aprendo un conto dedicato per i propri risparmi e aggiungendo regolarmente somme di denaro.

In qualsiasi momento dalla propria app Sella i genitori potranno monitorare il saldo e le spese effettuate, ricaricare in maniera istantanea la carta prepagata e bloccarla o riattivarla in caso di necessità.

Sella Junior può essere utilizzata per effettuare pagamenti sia in negozio che online, anche all’estero. Per rendere le carte Sella Junior il più possibile sicure e protette sono inibiti gli acquisti presso alcune tipologie di negozi.

