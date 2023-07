Sella Start: monitora le spese in tempo reale ed effettua i pagamenti con un tap

Conto Sella Start è il conto corrente di Banca Sella che con un canone di 1,50€ al mese, offre tutti gli strumenti per gestire al meglio le spese quotidiane.

Il conto include bonifici online in Italia e Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) illimitati e gratuiti, prelievi di denaro contante senza commissioni presso gli ATM Sella, e include gratuitamente anche una carta di debito, se richiesta durante la fase di apertura del conto.

Conto Start di Banca Sella si può aprire comodamente online e consente di operare tramite canali digitali o con il supporto delle succursali.

Tutte le principali operazioni, come bonifici, ricariche telefoniche, bollo auto, pagoPA si possono effettuare con un tap direttamente tramite app. Inoltre, il conto offre numerose funzionalità che permettono di semplificare la gestione delle finanze personali.

Le funzionalità di Conto Sella Start

Grazie alla funzionalità Salvadanaio digitale è possibile risparmiare in semplicità e senza fatica per raggiungere un obiettivo specifico o semplicemente mettere da parte somme di denaro con un sistema di accantonamento virtuale. Il proprio Salvadanaio si può personalizzare e monitorare in autonomia dove e quando si vuole direttamente da App Sella.

Il conto permette anche di aggregare tutti i propri conti corrente – anche quelli presso altre banche – per visualizzare saldi e movimenti da un’unica app, in modo semplice e sicuro.

Con le funzionalità Statistiche e Budget è possibile monitorare il saldo e impostare limiti di spesa per tenere sotto controllo entrate ed uscite.

Direttamente su app Sella è possibile avere una panoramica chiara delle categorie in cui si sta spendendo di più e visualizzare le spese effettuate sui conti Banca Sella e collegati da altra Banca.

Inoltre, impostando dei limiti di spesa mensili e per ciascuna categoria è possibile verificare se le spese sono in linea rispetto all’obiettivo prefissato ed evitare spese in eccesso.

Direttamente dall’app e dall’internet banking, è possibile accedere anche a tutte le soluzioni bancarie offerte da Banca Sella, dagli investimenti alle polizze assicurative.

Per aprire conto Sella Start e ottenere 3 mesi di canone gratuito clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.