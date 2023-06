Semplifica la gestione amministrativa con "Tot"

Tot offre un conto corrente aziendale completo pensato per soddisfare tutte le esigenze finanziarie delle imprese.

Con IBAN italiano, bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa, una carta di credito Visa Business e uno strumento avanzato per l’importazione e il pagamento automatico delle fatture, Tot si afferma come una soluzione all-inclusive che migliora l’efficienza e la produttività delle aziende.

Tot offre un conto business online con IBAN italiano che consente di effettuare e ricevere bonifici rapidamente e in modo sicuro, sia a livello nazionale che internazionale. Il conto aziendale non ha limiti di giacenza o limiti d’importo per i bonifici in ingresso, e consente di inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250.000 Euro.

Tot offre anche una carta di credito Visa Business personalizzabile, che consente alle imprese di gestire i propri pagamenti in modo flessibile e sicuro. La carta è già inclusa nel canone e non ha costi di emissione o spedizione.

Grazie al sistema di addebito diretto (SDD), è possibile pianificare e autorizzare i pagamenti periodici sul conto, come ad esempio le bollette telefoniche o gli abbonamenti.

Il pagamenti verso la Pubblica amministrazione con pagoPA sono inclusi nel canone e non prevedono commissioni aggiuntive.

Il conto di Tot mette a disposizione anche un’interfaccia intuitiva che consente sia di pagare in piena autonomia i modelli di F24 Semplificato, Ordinario e Accise, ma anche di affidare completamente al proprio commercialista il pagamento di tasse e tributi attraverso la delega I24, grazie ai collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline.

In più, grazie all’integrazione diretta con il Cassetto Fiscale della propria azienda, è possibile importare automaticamente sul proprio account Tot tutte le tue fatture e tutti i corrispettivi.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Tot clicca qui.

