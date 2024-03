Semplifica tutto con Qonto: la soluzione ideale per la tua attività

Se sei un professionista o gestisci una piccola o media impresa, Qonto è la scelta ideale per rendere più efficiente la gestione finanziaria della tua azienda, grazie a funzionalità automatizzate e numerose altre funzioni. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del conto corrente e come può semplificare la tua operatività bancaria.

Semplifica tutto con Qonto e automatizza le operazioni

Qonto è un conto aziendale 100% digitale progettato per offrire strumenti avanzati per la gestione finanziaria e contabile delle imprese. Ti offre un IBAN totalmente Italiano, con cui puoi effettuare tutte le operazioni comuni, come ricevere ed effettuare dei pagamenti. È associato a carte MasterCard che possono essere fisiche o virtuali, e possono essere collegate ai portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, oltre che essere gestite dall’homebanking per regolarne i limiti.

Con le funzionalità di fatturazione elettronica puoi ricevere pagamenti rapidi dai clienti e automatizzare quelli destinati ai fornitori. Grazie a una sezione dedicata alla gestione delle spese, puoi impostare il budget massimo che i tuoi dipendenti possono spendere, oltre a gestire le note spese e personalizzare gli accessi e i limiti. Rendi tutto più efficiente con la raccolta automatizzata delle ricevute, dell’emissione di fatture e bonifici periodici. Puoi personalizzare ogni genere di permesso e assegnare ruoli specifici per amministratore, manager, collaboratore e contabile.

Qonto ti da anche la possibilità di integrare il tuo software di contabilità e offrire un accesso dedicato per il tuo commercialista. Se hai un’attività commerciale, hai anche la possibilità di scegliere un POS di Nexi più adatto alle tue esigenze, oltre che soluzioni finanziarie apposite

Puoi aprire il conto corrente in pochi minuti dalla pagina ufficiale , oppure provarlo gratuitamente per 30 giorni prima di diventare titolare!

Scopri ora come semplificare la gestione finanziaria della tua attività.