Serie A TIM con Atlas VPN: ecco come vederla

Spesso molti italiani residenti all’Estero fanno fatica a seguire alcune manifestazioni sportive come la Serie A TIM e devono dotarsi per forza di una VPN come quella di Atlas. Questa soluzione, infatti, permette loro di seguire in tutto il Mondo il campionato di calcio senza alcun tipo di problema sbloccando tutti i contenuti non accessibili fuori dallo Stivale.

Ma quanto costa tutto ciò? Attualmente, Atlas offre ai suoi utenti uno sconto dell’86% sul piano biennale con ben 6 mesi extra gratuiti. Questo software multipiattaforma è disponibile a soli 1,54 euro al mese.

Serie A TIM con Atlas VPN: i dettagli

Una VPN come quella in oggetto ti permette di eludere il geo-blocking, il blocco sui contenuti che si attiva non appena la piattaforma streaming rivela che ci troviamo fuori dal Paese di origine. Puoi quindi utilizzarla non solo per vedere le partite della tua squadra preferita ma anche per accedere a dei contenuti bloccati da un determinato Stato.

Questa soluzione, inoltre, è una delle poche a non avere limiti sui device connessi in simultanea. Con Atlas puoi connettere qualsiasi dispositivo senza alcun limite. Atlas VPN è infatti compatibile con Windows, MacOS, Linux, smartphone Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV e persino per l’Apple TV.

Con questa VPN hai a disposizione oltre 1000 Server senza alcun limite di banda e quindi ottimizzati per qualsiasi tipologia di attività online.

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo ad esempio la funzionalità Shield, una sorta di “guardia del corpo” che ti avvisa quando stai per visitare dei siti Web potenzialmente pericolosi. Tali siti potrebbero tentare di rubarti i tuoi dati personali o di compiere azioni più pericolose per il tuo device.

