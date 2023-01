Sfrutta le opportunità Green con Banca Sella

Banca Sella ti accompagna nei tuoi progetti e ti supporta nel finanziamento delle tue scelte ecosostenibili: dall’acquisto di mezzi di trasporto efficienti agli interventi di risparmio energetico per la tua casa.

Con Prestito Green di Banca Sella potrai realizzare tutti i piccoli e grandi interventi di efficienza e di risparmio energetico per ridurre i consumi e contribuire in prima persona alla tutela dell’ambiente.

Potrai scegliere tu la finalità del prestito green: dalla sostituzione dei serramenti all’installazione di pannelli fotovoltaici, fino all’acquisto di macchine elettriche o ibride, e potrai estinguere totalmente o parzialmente il finanziamento anche grazie all’utilizzo di eventuali proventi derivanti dalla cessione dei crediti di imposta relativi alle opere di efficientamento energetico.

Con Prestito Green di Banca Sella non pagherai alcuna commissione di erogazione del prestito e potrai richiedere fino a 75.000 euro con durata fino a 120 mesi.

Cosa puoi finanziare

Sostituzione dei serramenti anche se non abbinati a isolamento termico

Installazione di impianti fotovoltaici anche se non abbinati a isolamento termico

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici anche se non abbinati a isolamento termico

Opere di isolamento termico dell’involucro dell’abitazione

Opere di sostituzione di impianti di climatizzazione di casa

Acquisto di auto elettriche/ibride

Acquisto di elettrodomestici di classe A+ (o superiore)

Inoltre, per chi sceglie di investire in una casa ad alta efficienza energetica è disponibile Mutuo Green di Banca Sella: un mutuo con interessi sulle rate azzerati per i primi 12 mesi.

Il Mutuo Green si riferisce a mutui fondiari di durata massima 30 anni a tasso fisso o a tasso variabile destinato all’acquisto di immobili residenziali di classe energetica C, B o superiore.

Per scoprire tutte le soluzioni offerte da Banca Sella clicca qui.

