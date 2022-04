Shiba Inu apre la vendita di terreni nel Metaverso, ma qualcosa non va

Nonostante l’aumento dell’interesse per il Metaverso, Shiba Inu non sta riscontrando il successo sperato nella vendita dei terreni pubblici del suo Metaverse. Infatti, da quando sabato 23 aprile ha inaugurato questa novità la community non sembra aver reagito come si era sperato.

In sostanza, qualcosa non sta funzionando, o meglio non sta catturando l’attenzione degli utenti. Infatti, il Metaverso risulta essere uno dei business più interessanti degli ultimi tempi. Diverse società sono sintonizzate sui mondi virtuali. La stessa Samsung ha investito 25 milioni di dollari in DoubleMe, start up legata al Metaverse.

Quindi, cosa sta bloccando gli utenti nell’acquistare i terreni pubblici del Metaverso che Shiba Inu ha messo in vendita da sabato 23 aprile 2022? In questo articolo cercheremo di dare una risposta proprio a questa domanda. Le conseguenze stanno facendo scendere il prezzo della criptovaluta che attualmente è scambiata a 0,00002294 dollari, segnando un calo del 5,35% (al momento della scrittura).

Shiba Inu: terreni del Metaverso solo a chi ha un portafoglio MetaMask

Fondamentalmente uno dei più grandi problemi che sta frenando la community all’acquisto dei terreni pubblici nel Metaverso di Shiba Inu è MetaMask. Infatti, attualmente la vendita è in Ethereum e per procedere all’acquisto è richiesto un portafoglio MetaMask.

#ShibArmy – The PUBLIC SALE is now open at https://t.co/919hWkghKq! Lands are available for everyone to purchase (no locking required) 🏝️Land prices starting at 0.2 ETH

🏝️MetaMask Wallet Required Coming Soon: Pay with $SHIB #SHIB #Metaverse pic.twitter.com/5E8i5hQxl0 — SHIB: The Metaverse (@ShibTheMV) April 23, 2022

Una situazione che sta costando abbastanza alla quotazione della stablecoin che ora combatte contro un calo di oltre il 5%. Tuttavia, il progetto ha già fatto sapere che presto introdurrà anche il supporto per SHIB. Ciò dovrebbe cambiare le cose.

Il Metaverso di Shiba Inu conta un totale di 100.595 terreni, che verranno resi disponibili all’acquisto gradualmente. In questo modo si permette all’offerta di rimanere interessante sia come prezzo che come vantaggi futuri.

Inizialmente Shiba Inu renderà disponibili solamente 32.124 lotti e il prezzo di partenza dei primi terreni disponibili parte da 0,2 ETH, ovvero circa 300 dollari. La vendita di questi terreni pubblici segna l’ultima fase della vendita dei terreni del Metaverso che ha già permesso agli sviluppatori di ricevere più di 20 milioni di dollari in ETH.

