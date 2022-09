Shiba Inu batte Ethereum: ecco perché dovresti acquistare la crypto

Shiba Inu è riuscita a battere anche Ethereum. Ovviamente, queste due criptovalute non si sono sfidate su un ring letterale, ma su uno virtuale davanti a un pubblico europeo e russo. Stiamo parlando di Google e, nella fattispecie, del suo motore di ricerca.

C’è sempre una particolare attenzione in merito ai termini di ricerca più utilizzati e cercati online. Anche gli asset digitali, di questi ultimi tempi, stanno occupando un posto speciale e specifico. Tra tutte, la crypto più gettonata su Google, di cui gli utenti cercano maggiormente informazioni, è Bitcoin.

Nessuno aveva dubbi. Anche Ethereum risulta tra le prime tre parole, ma con enorme sorpresa non è suo il secondo posto, anche se è seconda per capitalizzazione di mercato. Infatti, seconda come termine di ricerca è arrivata, con enorme stupore, Shiba Inu.

A rivelarlo è stato uno studio accurato, pubblicato da AskGamblers che ha monitorato i dati di ricerca degli utenti di Europa e Russia. Una rivelazione, quella di Shiba Inu, che ha risollevato gli animi dei suoi fan, duramente colpiti, come tutti, da questo inarrestabile inverno crittografico.

Shiba Inu è la seconda criptovaluta più cercata su Google

Ebbene sì, Shiba Inu è la seconda criptovaluta più cercata su Google. A rivelare questo dato è stata un’indagine di AskGamblers che per un anno ha monitorato ed esaminato attentamente i risultati di Google Trends, lo strumento che permette di consultare la frequenza di ricerca sui motori di ricerca del Web per una determinata parola.

E Shiba Inu ha superato anche Ethereum che si è aggiudicata comunque il terzo posto. Ma la criptovaluta SHIB si trova in cima alle ricerche in 7 Paesi tra cui Regno Unito, Russia, Francia e Italia. Di contro, ETH si è ritrovata sotto per una posizione.

Anche se non si trova sul podio, molto bene per Cardano (ADA) che, al quarto posto, è la criptovaluta più cercata in Bulgaria, Andorra e Paesi Bassi. Perciò un ottimo risultato anche per questo asset digitale a volte un po’ bistrattato.

